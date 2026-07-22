В Бугульме проводили контрактников в Африканский корпус и зону СВО
В военном комиссариате Бугульмы состоялась очередная торжественная отправка граждан, заключивших контракт с Министерством обороны России. После подготовки на одном из полигонов военнослужащий из Волгоградской области будет направлен на комплектование Африканского корпуса.
Вместе с ним в войсковую часть Центрального военного округа отправился иностранный гражданин. Сначала он проследует на автобусе, предоставленном Правительством Татарстана, в Ростовскую область, где пройдет дальнейшую подготовку, после чего приступит к выполнению задач в зоне специальной военной операции.
В военном комиссариате напомнили, что в соответствии с указом Президента России от 4 января 2024 года иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы, а также члены их семей могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Такое право также предоставляется иностранцам, уволенным с военной службы в период специальной военной операции, при предоставлении необходимых документов.
Во время церемонии начальник отделения военного комиссариата Ленар Хусаенов вручил будущим военнослужащим письма с пожеланиями от школьников Бугульмы.
С напутственными словами к контрактникам также обратились Баязит хазрат и отец Евгений. Проводить мужчин пришли воспитанники Бугульминской кадетской школы-интерната, участники движения «Юнармия», а также офицер-воспитатель учреждения Александр Крайнов.
Как сообщил военный комиссар Бугульмы Рафаэль Миннетдинов, следующая отправка граждан, заключивших контракт с Министерством обороны России, запланирована на 27 июля.
Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой.