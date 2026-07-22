В Бугульме проводили контрактников в Африканский корпус и зону СВО

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В военном комиссариате Бугульмы состоялась очередная торжественная отправка граждан, заключивших контракт с Министерством обороны России. После подготовки на одном из полигонов военнослужащий из Волгоградской области будет направлен на комплектование Африканского корпуса.

Вместе с ним в войсковую часть Центрального военного округа отправился иностранный гражданин. Сначала он проследует на автобусе, предоставленном Правительством Татарстана, в Ростовскую область, где пройдет дальнейшую подготовку, после чего приступит к выполнению задач в зоне специальной военной операции.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В военном комиссариате напомнили, что в соответствии с указом Президента России от 4 января 2024 года иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы, а также члены их семей могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Такое право также предоставляется иностранцам, уволенным с военной службы в период специальной военной операции, при предоставлении необходимых документов.

Во время церемонии начальник отделения военного комиссариата Ленар Хусаенов вручил будущим военнослужащим письма с пожеланиями от школьников Бугульмы.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

С напутственными словами к контрактникам также обратились Баязит хазрат и отец Евгений. Проводить мужчин пришли воспитанники Бугульминской кадетской школы-интерната, участники движения «Юнармия», а также офицер-воспитатель учреждения Александр Крайнов.

Как сообщил военный комиссар Бугульмы Рафаэль Миннетдинов, следующая отправка граждан, заключивших контракт с Министерством обороны России, запланирована на 27 июля.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

(843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117. Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru . Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.Жителям других регионов нужно позвонить по номеруили по межрегиональному номеру кол-центра