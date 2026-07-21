В Казани пройдет трибьют-концерт, посвященный Зуле Камаловой

Концерт «Трибьют Зуле Камаловой», посвященный памяти заслуженной артистки Республики Татарстан, автора песен и этно-музыканта Зульфии Камаловой, состоится 8 августа в Казани на набережной у Театра имени Г.Камала. Проект объединит музыкантов, продюсеров и деятелей культуры, которых вдохновило творчество певицы, сумевшей соединить татарские музыкальные традиции с современным мировым звучанием.

В концерте примут участие популярные исполнители, представители новой татарской инди– и этно-сцены, а также приглашенные музыканты Геннадий Лаврентьев (Москва) и Марат Taturas (Уфа). Полный лайнап организаторы объявят позднее.

В этот вечер артисты представят собственные интерпретации песен Зули Камаловой, показывая, как ее творчество повлияло на их музыку и вдохновило их на смелые эксперименты со звучанием татарской музыки.

Зуля Камалова стала одной из первых татарских певиц, получивших широкое международное признание. Она популяризировала татарскую культуру в Австралии, Европе, России и других странах, смело сочетая татарскую народную музыку с джазом, электроникой и современными жанрами. Именно ее творческий подход вдохновил новое поколение музыкантов свободно работать с национальной традицией, открывая для татарской музыки новые формы и новое звучание.

Проект «Трибьют Зуле Камаловой» включает не только концерт, но и образовательную программу – лекцию (паблик-толк) и презентацию проекта, о которых будет объявлено дополнительно. Его цель – показать, что наследие Зули Камаловой продолжает жить не только в ее песнях, но и в творчестве современных артистов, которые развивают ее идеи и открывают новые возможности для татарской музыки.

Трибьют реализуется лейблом Yummy Music в рамках спецпроекта «Күрше. Мирас» фестиваля «Күрше», организованного Институтом развития городов Республики Татарстан при поддержке Раиса Республики Татарстан.