Пережила ссылку, войну и век жизни: бугульминке исполнилось 100 лет

Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов поздравил со 100-летним юбилеем труженицу тыла, вдову участника Великой Отечественной войны Гандалифу Талиповну Каримову. Во время встречи руководитель района отметил, что, несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на ее долю, юбиляр сохраняет жизнелюбие, оптимизм и ясный ум.

Гандалифа Каримова родилась 20 июля 1926 года в деревне Купербаш Арского района. Она была младшей, десятой, в многодетной семье Биктимировых, где воспитывались шестеро сыновей и четыре дочери.

Когда девочке было четыре года, семью раскулачили и выслали в Красноярский край. Лишь спустя десятилетия Биктимировы были официально реабилитированы. Незадолго до начала Великой Отечественной войны семья переехала в Бугульму, где жила родня.

В новом городе Гандалифа Талиповна окончила бухгалтерские курсы и устроилась бухгалтером-кассиром в «Маслопром». Вместе с другими девушками она проходила строевую подготовку и училась стрелять, готовясь в случае необходимости встать на защиту Родины.

Война принесла семье тяжелые потери. На фронт ушли отец и шестеро братьев. Отец пропал без вести, четверо братьев погибли, двое вернулись домой с ранениями.

После войны, в 1948 году, Гандалифа Талиповна вышла замуж за фронтовика Камиля Гаязовича Каримова, который прошел Великую Отечественную войну, а затем участвовал в боевых действиях против Японии. Супруги воспитали троих сыновей. Семья жила в Лениногорске: Камиль Каримов возглавлял автотранспортное хозяйство, а Гандалифа Талиповна работала бухгалтером в системе Госстраха.

Сегодня у юбиляра большая семья: сын, четверо внуков и четверо правнуков. Несмотря на почтенный возраст, она продолжает заниматься домашними делами, с радостью принимает родных и не теряет интереса к жизни. Как рассказал Дамир Фаттахов, на свой 100-летний юбилей Гандалифа Талиповна даже планирует станцевать.

«Прекрасный, светлый человек и большой пример для всех нас – как сохранять любовь к жизни и находить хорошее во всем, что происходит», – отметил глава района.

Он пожелал Гандалифе Талиповне крепкого здоровья, внимания близких и еще многих счастливых встреч в кругу большой семьи.