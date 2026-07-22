Минлесхоз РТ сообщил о 192 возгораниях в Татарстане с начала года

По данным региональной диспетчерской службы ГБУ РТ «Лесопожарный центр», с января 2026 года в республике зарегистрированы 257 термоточек и 192 случая возгораний на землях иных категорий, включая участки, прилегающие к лесному фонду. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РТ.

«Это в основном возгорания, связанные с хозяйственной деятельностью и горением травы. Лесных пожаров на территории республики не зафиксировано. Это результат комплексной работы всех задействованных ведомств и организаций», – рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Глава ведомства добавил, что для оперативного выявления, локализации и предотвращения лесных пожаров на территории лесного фонда работают 20 лесопожарных станций II типа при лесхозах и 5 станций III типа при Лесопожарном центре, а также 14 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.

В лесопожарных формированиях числятся 476 человек, в распоряжении которых 337 единиц техники. При необходимости к тушению могут привлекать резервные силы и средства юридических лиц, а также подразделения Главного управления МЧС России по РТ.

Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда входит в число целевых показателей регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» – части федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».