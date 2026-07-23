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Общество 23 июля 2026 13:43

В августе в Татарстане может вырасти вероятность возникновения природных пожаров

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В августе в Татарстане может возрасти вероятность возникновения природных пожаров. Об этом сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Доме Правительства РТ рассказал начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» Сергей Захаров.

«С учетом того, что проходят осадки, степень вероятности возникновения и распространения природных пожаров от 1 до 3 класса, но в ближайшее время, с учетом высоких температур, она может достигнуть 3-4 класса высокой пожарной опасности», – рассказал он.

#погода в рт #высокая пожароопасность #гидрометеоцентр рт
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