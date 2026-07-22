Минниханов о бюджете Татарстана: «В целом пока мы держимся ровно. Резервы есть»

В первом полугодии 2026 года Татарстан увеличил доходы бюджета более чем на 11%, а государственный долг республики сократился на 24 млрд рублей. Вместе с тем Рустам Минниханов заявил, что нынешние показатели не должны успокаивать.





Рустам Минниханов: «Годовой план по сбору выполнен на 54,4%. Однако эти показатели не повод для спокойствия, ситуация может измениться в любой момент, поэтому нужен определенный запас прочности»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Годовой план по сбору выполнен на 54,4%»

В первой половине 2026 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 373,3 млрд рублей. Из них 308,2 млрд – налоговые и неналоговые доходы, сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики. Отметим, что доходы выросли более чем на 11% по сравнению с январем – июнем прошлого года.

«Годовой план по сбору выполнен на 54,4%. Однако эти показатели не повод для спокойствия, ситуация может измениться в любой момент, поэтому нужен определенный запас прочности», – заявил Минниханов.

Одной из главных проблем стало снижение поступлений налога на прибыль по ряду предприятий, в связи с чем Раис Татарстана поручил профильным министерствам индивидуально проработать проблемы с каждым производством.

«На федеральном уровне начали работу по формированию бюджета на 2027 год, и с учетом напряженной работы по исполнению нужно максимально использовать механизмы федерального софинансирования», – добавил Раис Татарстана.

По его словам, федеральное финансирование в будущем году будет сокращаться, поэтому надо активно использовать любую возможность.

«Спасибо Министерству финансов за работу по этим вопросам с профильными федеральными ведомствами, чтобы обеспечить включение наших приоритетных мероприятий в федеральные программы на следующий год», – добавил Минниханов.

Марат Сафиуллин: «Несмотря на серьезные геополитические и экономические вызовы, Татарстан сохраняет положительную динамику по основным макроэкономическим показателям» Фото: rais.tatarstan.ru

«Татарстан сохраняет положительную динамику по основным показателям»

При этом налоговая служба Татарстана за прошедшие полгода собрала в республике свыше 800 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее, сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«Несмотря на серьезные геополитические и экономические вызовы, Татарстан сохраняет положительную динамику по основным макроэкономическим показателям», – отметил Сафиуллин.

Однако из общей суммы сборов около 280 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет Татарстана, а почти две трети средств были перечислены в федеральную казну.

«В то же время риски снижения налогов остаются значительными: нарастают неплатежи между заказчиками и исполнителями, приводящие к росту налоговой задолженности, увеличению числа убыточных предприятий и другим негативным признакам», – подчеркнул глава УФНС по РТ.

Сафиуллин подробнее рассказал о налогах, которые формируют основную часть доходов бюджета Татарстана. Так, поступления по налогу на прибыль составили почти 95 млрд рублей – это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными факторами роста стали положительная динамика экономики республики, а также повышение цен на нефть и нефтепродукты.

«Несмотря на общий рост платежей, по ряду видов экономической деятельности наблюдается снижение. По данным налоговой отчетности, убытки предприятий продолжают расти: на 1 апреля они превысили 75 млрд рублей и увеличились к первому кварталу 2025 года в 1,9 раза. Основная причина – снижение цен на нефть в июле», – подчеркнул Сафиуллин.

А по НДФЛ доходы бюджета Татарстана составили почти 102 млрд рублей с ростом на 13,6% к уровню прошлого года.

Основными факторами роста стали:

увеличение заработной платы;

рост среднесписочной численности работников;

рост дивидендов;

повышение качества налогового администрирования.

Марат Файзрахманов: «На сегодняшний день остаток задолженности, подлежащий списанию, составляет 20,8 млрд рублей» Фото: rais.tatarstan.ru

Госдолг Татарстана снизился на 24 млрд рублей

На 1 июля 2026 года государственный долг Республики Татарстан составил 74 млрд рублей, из которых 66,4 млрд – обязательства по федеральным кредитам и еще 7,6 млрд – по государственным гарантиям, сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов.

«Государственный долг республики в целом снизился на 24 млрд рублей. Основное влияние оказало списание части задолженности республики в сумме 23,7 млрд рублей в рамках механизма списания двух третей задолженности по федеральным бюджетным кредитам», – рассказал Файзрахманов.

Министр добавил, что работа по данному направлению в 2026 году будет продолжена. На сегодняшний день остаток задолженности, подлежащий списанию, составляет 20,8 млрд рублей.

«Пока ни один банкрот не оздоровился – все разбазарили»

Подводя итоги заседания, Раис Татарстана подчеркнул, что одним из главных резервов пополнения бюджета остается взыскание налоговой задолженности, общий объем которой составляет 12,5 млрд рублей. При этом около половины этой суммы приходится на предприятия-банкроты, поэтому шансы на ее возврат невелики.

«Пока ни один банкрот не оздоровился – все разбазарили. 6,5 млрд (задолженности, – прим. Т-и) приходится на предприятия-банкроты. И это только наши налоги – без учета федеральной задолженности, имущественных платежей и прочего. Но есть еще 6 млрд, которые пока «живые», и с ними надо работать», – заявил Минниханов.

Раис Татарстана также перечислил министерства, чьи подведомственные предприятия за первое полугодие нарастили налоговую задолженность. «Министры, балансовые комиссии на вашем уровне пока работают неэффективно», – отметил он.

Аналогичная ситуация сложилась и в муниципалитетах: практически во всех крупных городах за первое полугодие выросла налоговая задолженность.

Подводя итоги заседания, Раис Татарстана подчеркнул, что одним из главных резервов пополнения бюджета остается взыскание налоговой задолженности Фото: rais.tatarstan.ru

«По самозанятым у нас очень мягкий контроль»

Переходя к теме НДФЛ, Минниханов подчеркнул, что необходимо продолжить работу комиссии по легализации теневой заработной платы, а также усилить борьбу с неформальной занятостью и обеспечить надлежащее оформление трудовых отношений.

«По самозанятым у нас очень мягкий контроль. Там очень много жуликов, поэтому поработайте с этой темой. Нельзя просто так записываться в самозанятые. Мы за самозанятых, но это не инструмент, чтобы обманывать государство», – заявил Минниханов, поручив Сафиуллину проработать этот вопрос.

Он также отметил, что в ряде районов выросла задолженность по НДФЛ. «НДФЛ всегда платится, если платится зарплата. Как может увеличиваться задолженность? Значит, что-то есть, надо посмотреть», – сказал Раис Татарстана.

«Это аутсорсинг хулиганит, но мы все равно к ним придем», – заверил в ответ глава УФНС по РТ.

По земельному налогу у Минниханова также возникли вопросы из-за снижения платежей Фото: rais.tatarstan.ru

«Надо бороться за каждое предприятие, нельзя допускать банкротств»

По земельному налогу у Минниханова также возникли вопросы из-за снижения платежей. «В 23 муниципалитетах поступления снизились по отношению к первому полугодию прошлого года. Но у нас не уменьшились ставки, у нас не уменьшилось земли. Земельный налог надо платить», – сказал Раис РТ.

В заключение Минниханов остановился на расходах бюджета, которые за полгода составили 41,2% процента от годового плана. В связи с этим Раис Татарстана поручил эффективно расходовать заложенные в бюджете средства, особое внимание уделив реализации национальных проектов.

«В целом пока мы держимся ровно. Резервы есть. Самое главное – надо бороться за каждое предприятие, нельзя допускать банкротств. Если у нас 30% предприятий убыточных – надо вникать, почему они убыточные, чем можем помочь. Потому что есть объективные причины, а есть иногда и собственная недоработка. Эту тему нужно держать на контроле», – заключил Раис РТ.