В Общественной палате РТ проведут горячую линию по работе детских лагерей

В Общественной палате Татарстана 24 июля с 14.00 до 15.30 состоится «горячая линия» по вопросам организации детского отдыха в летний период 2026 года. Мероприятие организовано в рамках плана работы Общественной палаты на текущий год и нацелено на общественный контроль качества услуг в детских лагерях.

Особое внимание уделят условиям проживания, питанию, безопасности детей, а также содержанию воспитательных и образовательных программ.

Предложения, заявления и жалобы граждан принимаются:

– по телефону 8 (800) 350-44-72;

– через интернет-приемную Общественной палаты;

– через яндекс-форму по ссылке.

На каждый поступивший запрос ответят профильные специалисты, включая членов комиссии Общественной палаты по образованию, науке и просвещению, представителей Министерства образования и науки РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, а также руководителей казанских детских лагерей.