Председатель ВФЛА рассказал, каким будет новый Беговой центр в Казани

Фото: пресс-служба ВФЛА

В Казани продолжается возведение многофункционального Бегового центра – одного из объектов, реализуемых Всероссийской федерацией легкой атлетики при поддержке АНО «Евразия».

Как отметил председатель ВФЛА Петр Фрадков, увлеченные бегом горожане нередко нуждаются не столько в самих треках, сколько в элементарных бытовых удобствах – местах, где можно переодеться, отдохнуть или укрыться от дождя. Новый центр будет оснащен всем необходимым: раздевалками, душевыми, камерами хранения, залами для тренировок и проведения лекций, а также зонами отдыха.

На открытой прилегающей территории появятся беговые дорожки с профессиональным покрытием, воркаут-площадки и места для спокойного досуга. Тут будут проходить мастер-классы, любительские забеги и спортивные мероприятия. Сам объект задуман как место притяжения для всех, кто увлекается бегом, независимо от уровня подготовки или возраста.

Фото: пресс-служба ВФЛА

«У нас много сейчас таких проектов, которые, по сути, формируют и помогают формировать эти беговые движения. То есть, чтобы это была не просто раздевалка, а место, где люди встречаются: единые по своему пониманию, любви к спорту, ЗОЖ, и мы на это еще накладываем третье – создание необходимых цифровых сервисов», – рассказал Фрадков.

Для посетителей центров также разрабатывают мобильное приложение – чтобы общаться, делиться достижениями и заводить новые знакомства. Проект уже вызвал интерес и отклик местных жителей.

«Это, во-первых, вовлечет в массовый спорт большое количество людей, это тоже очень важно. Это будет иметь эффект и для поиска талантливых ребят, это и семейное времяпрепровождение. В общем, огромное количество правильных таких эффектов, которые, мне кажется, могут формироваться вокруг легкой атлетики», – подчеркнул председатель ВФЛА.

Строительство началось в первых 23 регионах РФ, ввод в эксплуатацию запланирован на осень этого года.