Главред «Татар-информа» рассказал о встречах с татарами и уйгурами в Китае

Делегация журналистов из регионов Приволжского федерального округа в рамках рабочей поездки посетила Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов рассказал о первых впечатлениях от визита в Урумчи.

По его словам, программа поездки включает большое количество встреч и мероприятий. Журналисты уже встретились с представителями администрации СУАР и председателем Общества татарской культуры, а также посетили мечеть XIX века, построенную татарскими купцами.

«У нас здесь большое количество встреч, очень насыщенная программа», – рассказал Билалов.

Делегация также побывала в Кашгаре – одном из ключевых центров уйгурской культуры. По словам главного редактора «Татар-информа», более 80% населения города составляют уйгуры.

Особое внимание участники поездки уделили культурным и историческим связям татар и уйгуров. Журналисты общались с местными жителями на татарском языке и отметили сходство ряда слов.

«Очень интересно, мы разговаривали на татарском языке с ними, и удивительно, но базовые слова во многом совпадают с татарским языком», – отметил Билалов.

Он добавил, что в ходе встреч с представителями СУАР также обсуждалось историческое взаимодействие татарского и уйгурского народов.