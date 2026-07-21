Эксперты Татарстана оценили шансы разных партий на успех на предстоящих выборах

Приближаются выборы в Государственную Думу ФМ РФ IX созыва. На данный момент право участвовать в избирательных кампаниях имеют 17 партий, причем 11 из них – без сбора подписей. Все они составили списки кандидатов в ГД. Представители Татарстана прокомментировали происходящее на площадке Экспертного клуба.

По мнению доцента КФУ Евгении Храмовой, заместителя председателя Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты РТ, сейчас все партии стремятся заручиться поддержкой политически сильных кандидатов.

«Сила таких кадров заключается в качественной смене коммуникативных процессов. Сегодня они, вне зависимости от каналов коммуникации, наполнены не популистской, а грамотной социальной риторикой. Нет пустых обещаний, есть прагматичный взгляд в будущее», – выразила уверенность она.

По мнению кандидата политических наук, наиболее сильной составляющей данной риторики является опора на традиционные ценности, ключевыми из которых являются ценности семьи и детей.

В свою очередь доцент КФУ Зоя Силаева, член Российской ассоциации политических наук, заметила, что в Татарстане к выборам в Госдуму «подошли сформированной и сбалансированной командой». Решение Раиса РТ Рустама Минниханова возглавить партийный список, на ее взгляд, подчеркивает особый статус региона и личную ответственность его руководителя за результат на федеральных выборах.

«Сам список сформирован как мощная команда, сочетающая сразу несколько ключевых элементов. Основу составили действующие депутаты Госдумы – Айдар Метшин, Максим Топилин, Руслан Гаджиев, Ирек Богуславский, Рустам Калимуллин и Анатолий Иванов. Это гарантирует преемственность курса и сохранение наработанных лоббистских связей, что крайне важно для отстаивания интересов республики», – обратила внимание политолог.

Вместе с тем, по ее словам, наблюдается попытка обновления и расширения электоральной базы. Речь идет о включении в список Героя России Александра Лапина, министра труда РТ Эльмиры Зариповой, первого заместителя директора технополиса «Химград» Алексея Грушина и главы Азнакаевского района Марселя Шайдуллина.

Конкуренция в республике, добавила Силаева, сохраняется на высоком уровне, хотя «Единая Россия» обладает неоспоримым преимуществом в виде сильной региональной команды и административной поддержки. «В целом стратегия партий в регионе строится вокруг имиджа республики как самостоятельного и влиятельного субъекта, а основная борьба, скорее всего, развернется за распределение мест внутри самой республиканской элиты, что делает Татарстан одним из самых интересных регионов для наблюдения в ходе всей кампании», – заключила она.

Первый проректор и проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Государственного Совета РТ Игорь Бикеев напомнил, что в Татарстане обычно в Госдуму по спискам проходят представители двух партий – «Единой России» и КПРФ. «Пока не вижу признаков того, что ситуация кардинально изменится. В утвержденных списках от названных политических сил узнаваемые люди <...>», – акцентировал он.

Вместе с тем эксперт признал, что «не очень большие, но некоторые шансы» есть также у ЛДПР и «Новых людей». Впрочем, проблема большинства партий – недостаток узнаваемых на территории всего Татарстана кандидатов. Однако «максимально выложиться по одномандатным округам могут практически все».

По оценке Бикеева, наибольшие шансы стать депутатом ГД через одномандатный округ – у координатора Татарстанского регионального отделения ЛДПР Руслана Юсупова. По его словам, ЛДПР нарастила конструктивное присутствие в делах региона и муниципальных образований, а претендент – опытный и яркий политический деятель.

Эксперт добавил, что самую сложную задачу по сохранению избирателей предстоит решать «Единой России», так как она работает с максимальным количеством категорий населения. «Ради достижения этой цели (постоянной поддержки большинства – прим. Т-и) единороссы выстроили свою работу на основе Народной программы партии, отражающей огромное количество наказов избирателей из разных социальных групп», – добавил он.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков в общих чертах описал партийную систему страны на данный момент.

Данная система включает доминантную партию (это «Единая Россия»), парламентские партии (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и недавно возникшие «Новые люди»), партии, способные бороться за государственное финансирование и проведение отдельных депутатов в представительные органы власти («Пенсионеры России», «Родина», «Яблоко», «Коммунисты России), а также партии, известные «исключительно специалистам по партологии и экспертам в сфере внутренней политики».

Доктор политических наук, сославшись на данные социологических исследований, констатировал, что из 17 партий только пять будут серьезно биться за голоса избирателей. За исключением «ЕР», они будут спорить за второе место, но с учетом большого отставания от доминирующей партии оно не даст никаких льгот и преимуществ. «Пенсионеры России» могут набрать не менее 3% при определенных обстоятельствах, но тогда «СО» не сможет набрать искомые 5% и войти в обновленную ГД.

В целом, убежден Большаков, результаты выборов в 2026 году позволят сохранить политическую и экономическую стабильность в стране. Кадровый потенциал и возможности «Единой России» намного превышают состав списков других политических игроков действующей партийной системы. «В условиях СВО подобный вариант развития избирательной кампании позволит сохранить необходимую стабильность в РФ, создаст условия для возможностей военной победы <...>, недопущения более крупного конфликта между Европой и Россией», – подытожил он.