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Общество 21 июля 2026 16:50

Полицейские обеспечивали безопасность во время крестного хода в Казани

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Полицейские обеспечивали безопасность во время крестного хода в Казани
Фото: МВД по РТ

Полицейские обеспечивали безопасность во время крестного хода в Казани, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее в Казани прошел традиционный крестный ход с образом Казанской иконы Божией Матери. Тысячи верующих прошли маршрут от Благовещенского собора вокруг Казанского кремля до Крестовоздвиженской церкви.

Их охраняли порядка 200 сотрудников полиции и Росгвардии. Кроме того, для безопасности на перекрестках были выставлены дополнительные экипажи ГАИ и заградительные средства.

Фото: МВД по РТ

#МВД по РТ
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