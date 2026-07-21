Фото: МВД по РТ

Полицейские обеспечивали безопасность во время крестного хода в Казани, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее в Казани прошел традиционный крестный ход с образом Казанской иконы Божией Матери. Тысячи верующих прошли маршрут от Благовещенского собора вокруг Казанского кремля до Крестовоздвиженской церкви.

Их охраняли порядка 200 сотрудников полиции и Росгвардии. Кроме того, для безопасности на перекрестках были выставлены дополнительные экипажи ГАИ и заградительные средства.