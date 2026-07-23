В историческом парке Казани пройдет тематическая экскурсия ко Дню Крещения Руси

Фото: пресс-служба исторического парка «Россия – Моя история»

В историческом парке «Россия – Моя история» пройдет тематическая программа ко Дню Крещения Руси. Посетители смогут узнать, как принятие христианства повлияло на развитие культуры, государственности и повседневной жизни в Древней Руси. Об этом сообщает пресс-служба парка.

День Крещения Руси отмечается в память о святом равноапостольном великом князе Владимире и напоминает о важном событии в истории страны. Крещение Руси в 988 году ознаменовало появление русской культуры, открытие первых школ и объединение государства.

Главной частью программы станет экскурсия «История Русской Православной Церкви IX–XIX вв.». Посетители смогут узнать, почему князь Владимир выбрал именно православие, а также о течениях, появлявшихся внутри русской православной церкви. Кроме того, будет рассказано, как Церковь стала одной из главных сил в жизни государства, поддерживала княжескую власть и участвовала в просвещении. Отдельно будет затронута роль монастырей и привилегии Церкви на Руси.

Увидеть историю можно будет при помощи мультимедийной экспозиции с устройством древних городов, храмов и соборов, которые не сохранились до наших дней.

Также посетители смогут поучаствовать в викторине «Крещение Руси: страницы истории» и вспомнить известных исторических личностей, события и факты, связанные с распространением христианства на Руси.

Количество мест ограничено. Подробная информация в социальных сетях проекта.

Адрес: г. Казань, Оренбургский тракт, 8, павильон №1.

Телефон для справок и записи: +7 962 571-30-27.