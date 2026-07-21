В Татарстане пройдет первый фестиваль народных театров Поволжья

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Первый фестиваль народных театров Поволжья имени Асии Хайруллиной пройдет в этом году в Апастовском районе Татарстана. Мероприятие приурочено к 55-летию Апастовского народного театра и 105-летию со дня рождения заслуженной артистки Татарстана Асии Хайруллиной.

«Первая причина появления этого фестиваля – 55-летие со дня основания Апастовского народного театра. Во-вторых, в этом году исполняется 105 лет со дня рождения нашей землячки, известной актрисы Асии Хайруллиной. Мы решили объединить эти две знаменательные даты и организовать фестиваль имени нашей землячки», – отметила заместитель руководителя исполнительного комитета Апастовского района по социальным вопросам Гулюся Галлямова.

В фестивале примут участие татарские народные театры из Зеленодольского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Буинского, Дрожжановского, Тетюшского, Апастовского и Верхнеуслонского районов Татарстана. Для зрителей также подготовят специальные выступления с участием артистов Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина и Атнинского государственного драматического театра.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Отдельное внимание в рамках фестиваля уделят детским театральным коллективам. Для юных участников известные артисты и режиссеры республики проведут мастер-классы.

«Мы надеемся, что это поможет детям работать с текстом, держаться на сцене и расширить свои языковые возможности», – сказала Галлямова.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, доктор филологических наук, профессор Гаптрауф Нуриев отметил вклад Асии Хайруллиной в развитие татарского театрального искусства и сценической речи.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Асия апа – человек, который создал школу татарской сценической речи. Шесть ее учеников, получивших почетные звания, служили и до сих пор служат родному языку. Сценическая речь – это феномен, который сохраняет наш народ, поскольку на сцене сохраняются образцовое произношение и национальный код народа. Асия апа была актером очень широкого диапазона, и, наверное, переходить от одного образа к другому для нее не составляло большого труда», – вспоминал артистку Нуриев.

Театральные коллективы представят свои постановки на сцене Апастовского дома культуры в октябре и ноябре. Итоги фестиваля планируют подвести 10 декабря в рамках празднования 55-летия Апастовского народного театра.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По словам начальника отдела культуры исполнительного комитета Апастовского района Рустама Мингазиева, на итоговой церемонии каждый театральный коллектив будет отмечен в отдельной номинации.

Камиля Билалова