Шок предложения: как рост цен на топливо разогнал инфляцию в июне в Татарстане

Годовая инфляция в Татарстане в июне скакнула до 7,26% после майского замедления до 6,29%. Это снова выше, чем и по РФ (6,02%), и по ПФО (6,6%). Причина понятна – рост цен на топливо, но сработал он в комплексе с другими разовыми факторами. О тревожных ценовых трендах начала лета – в обзоре аналитического центра «Татар-информа».





По данным Татарстанстата, рост цен в июне в Татарстане ускорился до 1,11% к предыдущему месяцу

Фото: © «Татар-информ»

Рост цен в Татарстане в июне ускорился до 1,11%

По данным Татарстанстата, рост цен в июне в Татарстане ускорился до 1,11% к предыдущему месяцу (после майских 0,16%, тогда к апрелю). Быстрее выходило в январе (на 1,9% к декабрю), когда в стоимости товаров отразилось повышение НДС. Но больше за последние почти полтора года месячных темпов роста выше 1% в республике не наблюдалось. А в июне 2025-го, для сравнения, цены прибавляли всего на 0,19%.

При этом в продуктах питания и непродовольственной рознице месячные приросты в июне подскочили после двух месяцев дефляции – и сразу на 1,1% и 1,01% соответственно. В услугах темпы замедлились, правда, всего до 1,22%, но после кратного разгона на 2,36% месяцем ранее и такой расклад радует глаз.

За первый месяц лета цены в Татарстане выросли сильнее, чем в целом по России. Там – на 0,87%, после 0,17% в мае (это тоже максимум с января, а для июня – с 2012-го). Причем с исключением сезонности тоже. В Нацбанке РТ выделили несколько причин.

Во-первых, из-за «более высокой потребительской активности жителей республики», простительной в разгар туристического сезона, заметнее у нас подорожал отдых за рубежом – на 7,72% за июнь и на 5,84% в годовом выражении.

Во-вторых, со стороны продовольственной инфляции мощный вклад внесла коррекция цен на плодоовощную продукцию, которая в апреле – мае, напротив, дешевела сильнее обычной сезонной нормы. В начале лета тот аномальный отскок просто был наверстан.

Однако основной фактор июньского разгона лежит на поверхности, и «прилетел» он из «непродов»: в связи с «временным снижением» предложения на внутреннем рынке цены на топливо в Татарстане скакнули за июнь сразу на 6,33% (в мае к апрелю рост был всего 0,21%) и на 20,30% – в годовом выражении. В обоих случаях это рекордная динамика из всего доступного с 2012 года ряда данных. Лишь в мае 2018-го эта крупная товарная категория (ее вес в потребительской корзине – примерно 5%) тоже сильно прибавляла, но и тогда лишь 5,29%. В годовом же разрезе сопоставимые темпы если и фиксировались, то при царе Горохе.

По РФ рост цен на топливо в июне составил 6,88% (бензин подорожал на те же 6,88%, дизтопливо – на 7,08%), за год – почти на 20%. Причина более скромной месячной динамики в Татарстане – «в республике больше станций крупных вертикально интегрированных компаний, которые имеют возможность перераспределять поставки и сглаживать ценовую политику», объяснили в Нацбанке РТ.

Из-за действия всех перечисленных разовых факторов годовая инфляция в июне в Татарстане тоже ускорилась – до 7,26% с 6,29% в мае (по РФ – до 6,02% с 5,3%). Кроме значительного подорожания бензина и дизтоплива, увеличились цены на «отдельные продукты», а также тарифы на связь. Инфляция в услугах в Татарстане в июне разогналась до 13,57% в годовом выражении, это самый высокий показатель в текущем году, при этом он фактически равен прошлогоднему (13,51%). В продовольствии же годом ранее инфляция составляла 13,77%, в «непродах» – 3,97%. В этом июне показатели выросли до 4,92% и 4,48% соответственно.

В июне в Татарстане подорожал «борщевой набор» – «виновато» сезонное снижение запасов урожая прошлого года. Правда, по сравнению с июнем 2025-го все эти овощи все еще стоят заметно ниже Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выросла стоимость «борщевого набора», снизилась – яиц и смартфонов

Добавим немного конкретики. Как сообщили в Нацбанке РТ, в продуктовой рознице в июне в Татарстане подорожал «борщевой набор» – «виновато» сезонное снижение запасов урожая прошлого года. Правда, по сравнению с июнем 2025-го все эти овощи все еще стоят заметно ниже. Например, свекла – на 43,10%, картофель – на 28,29%, лук – на 17,39%, морковь – на 13,56%, а капуста – на 13,11%. А вся плодоовоощная продукция – на 4,79% (хотя за июнь цены на нее выросли на 5,83%).

Кстати, в июле, судя по недельным данным, рост цен на фрукты и овощи вернулся к сезонной норме. А хороший урожай тепличной продукции «создает предпосылки для сдержанной динамики цен в последующие месяцы», считают в ЦБ.

Инфографика: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Растет и стоимость рыбных продуктов. Уловы некоторых видов рыбы в России в этом сезоне оказались ниже прошлогодних. А затраты производителей и поставщиков на зарплаты, ремонт судов, логистику, хранение и упаковку – выше. Все это они самозабвенно перекладывали в цены. Поэтому рыбная продукция дорожает во всех регионах, в Татарстане за год уже на 10,31%.

Ровно на столько же, кстати, выросли и цены на сахар. Причины, очевидно, тоже связаны с факторами на стороне предложения.

Яйца в Татарстане стоят на 15,59% дороже, чем годом ранее. Однако в месячном разрезе цены на них продолжают снижаться из-за сезонного перепроизводства. Хлеб и хлебобулочные изделия за июнь подорожали всего на 1,22%, но по сравнению с июнем 2025-го – более чем на 11%.

Инфографика: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

В «непродах», кроме топлива, в июне увеличилась стоимость моющих и чистящих средств, хотя в годовом выражении цены на эту категорию почти не изменились. Зато смартфоны, электротовары и бытовые приборы дешевели в Татарстане пятый месяц подряд – их просто особо не покупают из-за высоких ставок по кредитам (а также в связи с произошедшим ранее укреплением рубля). За год цены на смартфоны снизились на 6,28%, на электротовары и бытовую технику – на 3,95%, а на все средства связи – на 8,44%.

Телеком-услуги подорожали в июне на 7,51% (за год – на 7,98%). Особенно скакнула абонентская плата за сотовую связь (за год – на 9,85%, в месячном разрезе Нацбанк РТ данных не привел). Причины – в регуляторике, из-за чего этой категории в принципе свойственны разовые сдвиги (в ответ на накопившиеся издержки). Последний раз мобильные операторы существенно повышали тарифы в ноябре 2024-го, немного – в январе текущего года. Теперь же операторы смогли развернуться по полной и перенести в цены все произведенные ранее затраты на закупку и обслуживание оборудования, а также на эксплуатацию сетей.

Интересно, что услуги пассажирского транспорта в июне прибавили в Татарстане всего 1,89%, зато за год уже больше 9%. При этом спрос на железную дорогу вырос, в том числе из-за «сложностей с авиаперелетами».

По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, в мае и июне потребительская активность в макрорегионе росла более низкими темпами, чем в марте – апреле. Автодилеры фиксировали рост спроса на новые авто (помогло расширение скидок), а некоторые DIY-ритейлеры – на стройматериалы (что можно объяснить дачным сезоном). В то же время снижались продажи мебели (несмотря на растущий в республике ввод жилья). Объем платных услуг почти не изменился (упал только спрос на платную медицину).

Несмотря на некоторое охлаждение в сфере туризма (после значительного ускорения в марте – апреле), общепит обороты нарастил, что во многом, конечно, можно объяснить ростом цен. Туроператоры сообщали о сохранении повышенного спроса только на зарубежные поездки. На внутренних же направлениях «клиенты» все чаще стали выбирать бюджетные варианты отдыха. В связи с этим участники рынка ожидают, что итоги летнего сезона сложатся на уровне прошлого года. Или даже немного ниже. «Сдерживающее влияние на путешествия внутри страны и за рубеж в основном будут оказывать удорожание поездок и сложности с логистикой», – отмечают в регуляторе.

Услуги пассажирского транспорта в июне прибавили в Татарстане всего 1,89%, зато за год уже больше 9% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в пересчете на год по России ускорился в июне до 10,6%

По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, ускорение в макрорегионе темпов текущего роста цен в сравнении с маем, а также показателей годовой инфляции было связано, как нетрудно догадаться, с удорожанием моторного топлива и плодоовощной продукции. За исключением этих категорий месячный рост цен изменился незначительно и оставался на уровне 4% в пересчете на год (то есть вблизи целевого таргета ЦБ по инфляции).

По России в целом, естественно, картина сложилась аналогичная. Разгон до 0,87% при «целевом» значении для июня в 0,22% (в июне прошлого года так и было – 0,20%) обернулся тем, что месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в пересчете на год составил фантастические 10,6%. На фоне роста всего на 2% в мае это выглядело обескураживающе. Однако после «очистки» от разовых факторов все встало на свои места – ИПЦ вырос на 4,9% (правда, после 2,6% в мае).

По оценке ЦБ, товары и услуги «со значительным изменением цен» внесли в текущий прирост в июне +0,53 п. п. (из общего, напомним, ускорения на 0,87%), при этом только топливо – около 0,33 п. п. В мае все эти категории, для сравнения, срабатывали «в минус» (пусть и всего на -0,02 п. п.).

Среди разовых факторов – нефтепродукты, которые не просто подорожали, а взлетели в цене резко («из-за временных перебоев с поставками топлива на АЗС»), удорожание услуг связи и плодоовощной продукции. а также ускорение роста цен на товары с высокой чувствительностью к курсовой динамике по мере ослабления рубля.

Нефтепродукты не просто подорожали, а взлетели в цене резко («из-за временных перебоев с поставками топлива на АЗС») Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Складывающаяся ситуация на топливном рынке – это шок предложения»

Годовая инфляция в июне по России выросла до 6,02% (в мае – 5,31%). Но при этом базовая инфляция, характеризующая более устойчивые компоненты, прибавила всего 0,12 п. п., увеличившись до 5,02% (в Татарстане – до 6,07% с 5,61% в мае). А в месячном разрезе показатель даже снизился до 0,48% – против 0,55% в мае (в Татарстане, правда, до 0,73% с 0,76%).

Тем не менее важно, что показатели устойчивой инфляции в июне по сравнению с маем росли гораздо более сдержанно, чем общий ИПЦ, – в пределах все тех же заветных для регулятора 4%.

Как сказано в июльском бюллетене «О чем говорят тренды», который выпускает Банк России, это «позволяет сделать вывод о сформировавшемся в целом более низком устойчивом инфляционном давлении в экономике по сравнению с прошлым годом». Однако в сложившихся реалиях «обеспечение устойчивого замедления инфляции к 4% и ее поддержание вблизи цели в дальнейшем требуют выверенной траектории денежно-кредитной политики (ДКП)», которая будет учитывать как текущие условия, «так и изменения в балансе рисков для будущей инфляции», считают аналитики ЦБ.

В переводе на обычный язык это означает не только «сохранение сдержанной динамики частного спроса», что усложняется и из-за бюджетной политики, и особенно – из-за «уверенных темпов роста потребительской активности при все еще повышенных инфляционных ожиданиях и лишь постепенно снижающейся жесткости на рынке труда». Но и качественную оценку вторичных эффектов от удорожания топлива, способного повлиять «на цены прочих товаров и услуг через издержки и ограничения производственных возможностей в других отраслях».

«В июньских данных влияние топлива было незначительным», – заявил в официальном комментарии для СМИ зампред Банка России Алексей Заботкин. Однако в оперативных июльских данных эффекты вроде бы уже начали проявляться: помимо ускорения недельных темпов роста цен Росстат фиксирует и увеличение доли компонентов ИПЦ, дорожающих ускоренными темпами. В этом плане, по мнению директора по инвестициям АО «Астра Управление Активами» Дмитрия Полевого, более показательными будут данные июля и августа.

В Банке России это тоже прекрасно понимают. Заботкин пообещал, что в регуляторе будут «внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее». «Но мы исходим из того, что меры, принимаемые Правительством РФ, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке», – добавил зампред ЦБ.

Так как складывающаяся ситуация на топливном рынке – это так называемый шок предложения, монетарными методами его загасить не получиться. «ДКП должна реагировать только на его возможное влияние на рост цен через вторичные эффекты», прежде всего на рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса, подчеркивается в бюллетене. Масштаб же такого влияния в значительной степени зависит от продолжительности шока.

Банк России к предстоящему заседанию обновит и свой среднесрочный макропрогноз, после чего станет понятно, как в регуляторе оценивают возможный вклад топливной инфляции в целевые показатели Фото: © Алексей Никольский / РИА Новости

«Чувствительность» общей инфляции к росту цен на топливо «не так высока, как может показаться»

По оценке Райффайзен банка, если ситуация с топливной инфляцией останется напряженной в течение длительного времени, негативные эффекты себя долго ждать не заставят. В первую очередь отреагирует стоимость грузовых (доля автосегмента – более 70%) и пассажирских авиаперевозок, такси и курьерской доставки. Лишь влияние на муниципальный автотранспорт будет ограниченным, так как тарифы индексируются лишь несколько раз в год.

Но через рост стоимости коммерческой доставки удорожание топлива повлияет на широкий набор товаров и услуг. Сильнее всего – на «плодоовощи» и другие скоропортящиеся товары (например, на молочку), на все объемные и тяжелые грузы (стройматериалы, мебель), а также на зерновые и масличные культуры (из-за увеличения затрат сельхозпроизводителей на ГСМ). Меньше – на регулируемые товары и услуги (например, на лекарства, табак, алкоголь, детское питание, социально значимые товары с низкой маржинальностью, услуги ЖКХ, связи, образования, здравоохранения и пр.) и товары с небольшим логистическим плечом.

Но, что интересно, «чувствительность» общей инфляции к росту цен на топливо, считают в Райффайзен банке, «не так высока, как может показаться». Причина – его доля в структуре издержек в среднем «не превышает нескольких процентов»: «Причин этому много, начиная от специфики регулирования энергетики и заканчивая более важными факторами инфляции, такими как слабеющий в настоящее время спрос и относительно крепкий курс рубля».

Несмотря на это, с учетом высокой топливной инфляции (20–25% в годовом выражении), вклад этого фактора в разгон ИПЦ «все же будет ощутимым» и может составить от 0,4 до 0,7 п. п. «к итоговой годовой цифре».

Неудивительно, что аналитики, которых опрашивает сам Банк России, уже резко повысили свой прогноз по инфляции в текущем году до 6,2% (против 5,3% в предыдущем прогнозе, ЦБ пока рассчитывает на 4,5–5,5%), в 2027-м – до 4,6% (против 4,4%), а в 2028-м – до 4,1% (против 4%).

«Ситуация с ударами БПЛА по инфраструктуре в целом остается напряженной, а эффект от стабилизирующих мер Правительства РФ пока еще не проявился в полной мере», но в ближайшие месяцы он точно усилится, уверены в Райффайзен банке. «Ситуация управляемая, так как многие меры властей еще не успели в полной мере оказать стабилизирующее влияние на рынок», – считают и в ПСБ.

В этом банке считают, что «запас жесткости ДКП остается значительным, несмотря на рост проинфляционных рисков». Поэтому ЦБ на предстоящем 24 июля заседании «вполне может обойтись паузой в цикле снижения ключевой ставки» (напомним, в июне она была снижена всего на 0,25 п. п., до 14,25%). И вернуться к смягчению монетарной политики после исчерпания инфляционного импульса.

Отметим, что Банк России к предстоящему заседанию обновит и свой среднесрочный макропрогноз, после чего станет понятно, как в регуляторе оценивают возможный вклад топливной инфляции в целевые показатели. И каким регулятор видит пространство для дальнейшего снижения «ключа». «С учетом фактических данных по инфляции и ситуации на топливном рынке прогноз инфляции на текущий год, скорее всего, будет пересмотрен в сторону повышения», – уверена руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.