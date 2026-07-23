Такер Карлсон назвал Россию своей любимой страной

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Россия стала его любимой страной из всех, где ему довелось побывать. Об этом сообщает RT.

В интервью сотрудницам RT Таре Рид и Ольге Батаман он рассказал, что, несмотря на отсутствие связи с Россией и незнание русского языка, остался под сильным впечатлением от страны. По словам журналиста, он считает Россию потрясающей и назвал ее лучшим государством среди тех, которые посещал.

Карлсон также рассказал о разговоре с британцами, который произошел во время ужина в Великобритании около двух недель назад. По его словам, собеседники, которых он назвал умными людьми, утверждали, что в России действует тоталитарная система, а жители страны якобы сталкиваются с тяжелыми условиями жизни и бедностью.

Журналист отметил, что поинтересовался, бывали ли они в России лично, однако получил отрицательный ответ. После этого Карлсон рассказал им о собственном опыте поездок в страну и заявил, что Москва, по его мнению, значительно красивее и больше Лондона.

По словам журналиста, такая оценка вызвала у собеседников удивление, и они отнеслись к его словам так, будто он защищает российскую позицию.