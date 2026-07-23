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Происшествия 23 июля 2026 16:08

Фирма из РТ заплатила почти 75 млн по налогам после возбуждения уголовного дела

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Татарстанская фирма заплатила почти 75 млн по налогам после того, как было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает СУ СК России по РТ, организация сдавала в аренду автотранспорт. По версии следствия, с 2021-го по 2023 год директор фирмы вносил ложные сведения в декларации и избежал уплаты НДС и налога на прибыль организаций. С учетом пени фирма задолжала 74, 7 млн рублей.

После того, как нарушение обнаружили, было возбуждено уголовное дело. После этого все долги были погашены, дело прекращено.

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