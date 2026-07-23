Фирма из РТ заплатила почти 75 млн по налогам после возбуждения уголовного дела
Татарстанская фирма заплатила почти 75 млн по налогам после того, как было возбуждено уголовное дело.
Как сообщает СУ СК России по РТ, организация сдавала в аренду автотранспорт. По версии следствия, с 2021-го по 2023 год директор фирмы вносил ложные сведения в декларации и избежал уплаты НДС и налога на прибыль организаций. С учетом пени фирма задолжала 74, 7 млн рублей.
После того, как нарушение обнаружили, было возбуждено уголовное дело. После этого все долги были погашены, дело прекращено.