Минниханов: «Казань марина» укрепит туристический потенциал Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по реализации проекта туристской территории «Казань марина». Встреча состоялась в Доме Правительства республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Участники обсудили вопросы строительства обеспечивающей инфраструктуры и объектов будущего круглогодичного курорта. По итогам совещания Минниханов, генеральный директор Корпорации Туризм.РФ Василий Швец и председатель совета директоров Экспобанка Игорь Ким подписали соответствующий протокол.

Минниханов отметил стратегическое значение проекта для Татарстана. По его словам, его реализация позволит укрепить туристический потенциал республики, создать новые рабочие места и стимулировать развитие смежных отраслей экономики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Казань марина» станет первым за последние 30 лет построенным в регионе центром с мариной полного цикла, рассчитанной на 300 яхт. На территории площадью 43,1 га планируется реализовать девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами общей вместимостью 1 250 номеров категорий 3–4 звезды.

Общая площадь туристской территории составит 72,9 га. Реализация проекта позволит создать около 1,9 тыс. новых рабочих мест. После ввода объектов в эксплуатацию «Казань марина» сможет принимать до 620 тыс. туристов в год и станет новой точкой притяжения для жителей и гостей региона.