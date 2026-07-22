Водитель-вахтовик с Крайнего Севера стал «охотником» за дронами на СВО

Житель Татарстана Виктор с позывным Гиря сменил работу водителя тяжелой техники в Арктике на службу в мобильной огневой группе в зоне специальной военной операции. До подписания контракта он перевозил многотонные грузы по зимникам Крайнего Севера, а сегодня в составе подразделения противовоздушной обороны участвует в отражении атак беспилотников.

По словам военнослужащего, решение отправиться на фронт он принял еще в начале спецоперации. Однако близким о своем намерении не рассказал. Родным сообщил лишь, что уезжает в служебную командировку в Краснодар в качестве добровольца-спасателя. Тайна раскрылась только после возвращения домой в отпуск, когда мать увидела в доме военную форму.

«Мама переживала, спрашивала: «А если тебя ранят?». Я объяснял, что риск есть в любой профессии. На Севере опасностей было не меньше», – рассказал Виктор.

После службы в мотострелковых войсках молодой человек окончил Лениногорский политехнический колледж, получил несколько водительских категорий и отправился работать в Арктику. Он трудился водителем тяжелой техники на предприятиях, обеспечивающих геологоразведочные и нефтегазовые объекты.

Вахтовая работа проходила в условиях вечной мерзлоты, отсутствия дорог и экстремально низких температур. Основные маршруты пролегали по зимникам – ледовым трассам, которые ежегодно прокладывают через реки и тундру.

По словам Виктора, главной опасностью была не техника и не мороз, а лед.

«Когда идешь по реке, лед нужно буквально чувствовать. Бывает, ощущаешь, как он пружинит под многотонной машиной. Если техника сломается посреди маршрута, рассчитывать зачастую можно только на себя – связи нет, ближайшие люди могут находиться за сотни километров», – отметил он.

Одним из самых сложных испытаний стала работа на снегоболотоходе «Витязь», перевозившем более 30 тонн груза. Во время строительства зимника машина вместе с напарником частично ушла под лед.

«Проснулись ночью от того, что в открытую дверь хлынула вода. Почти сутки без сна удерживали машину и буквально отвоевывали ее у вечной мерзлоты. Помощи ждать было неоткуда – ближайший населенный пункт находился примерно в 200 километрах», – вспоминает военнослужащий.

Вернувшись с очередной вахты, Виктор окончательно решил подписать контракт с Министерством обороны. Его целью была служба именно в мобильной огневой группе (МОГ) – подразделении, которое обеспечивает защиту воздушного пространства от беспилотников.

Попасть туда оказалось непросто. От кандидатов требовались водительские категории С и D, навыки ремонта техники, знание электроники, хорошая физическая подготовка и психологическая устойчивость. Кроме того, необходимо было получить подтверждение от конкретной воинской части о готовности принять военнослужащего.

Такое решение было принято лишь спустя несколько месяцев ожидания. В июне 2025 года Виктор получил звонок из военкомата с сообщением, что его кандидатура одобрена, после чего отправился к месту службы.

Сегодня 30-летний военнослужащий выполняет задачи в составе мобильной огневой группы – высокоманевренного подразделения ПВО ближнего действия. В обязанности группы входят круглосуточное дежурство, оперативный выезд в район угрозы и уничтожение беспилотников.

«От классической зенитной батареи МОГ отличается мобильностью. Мы постоянно готовы к выезду. Как только поступает информация о налете, выдвигаемся, перекрываем «малое небо», чтобы не дать беспилотникам пройти дальше и обеспечить безопасность людей и движения на дорогах», – рассказал боец.

По его словам, расчет обычно состоит из трех-пяти человек: водителя, пулеметчика, стрелков и, при необходимости, оператора средств обнаружения. Сам Виктор служит пулеметчиком.

Необычный позывной Гиря появился благодаря случайной ошибке системы Т9 на старом кнопочном телефоне.

«Дядя моего друга постоянно пользовался кнопочным телефоном. Когда набирал мое имя «Витя», телефон почему-то предлагал слово «гиря». Нам это показалось смешным, так этот позывной за мной и закрепился», – рассказал военнослужащий.

Поддержку бойцу оказывает вся семья. Перед очередным возвращением в зону спецоперации мать положила в каждый карман его формы небольшие иконки с молитвой «Живый в помощи». Особый талисман Виктору изготовила и его 14-летняя сестра Полина – самодельного ангелочка с надписью: «Люблю тебя, Барашек!». Так она шутливо называет старшего брата за его кудрявые волосы.

Сейчас Виктор вновь находится в зоне проведения специальной военной операции, где вместе с сослуживцами продолжает выполнять задачи по защите воздушного пространства от беспилотников.

(843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117. Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru . Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.Жителям других регионов нужно позвонить по номеруили по межрегиональному номеру кол-центра

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.