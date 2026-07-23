В воскресенье в РТ ожидается +35 градусов, после вторника температура снизится

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В воскресенье в Татарстане температура воздуха поднимется до +35 градусов. Об этом сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Доме Правительства РТ рассказал начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» Сергей Захаров.

«В республике установилась жаркая погода – максимальная температура воздуха 29-31 градус. Погода характеризуется неустойчивостью – дожди, местами ливни с градом. Сегодня днем и вечером ожидается кратковременный дождь, локально сильный, кратковременные грозы, возможны кратковременные усиления ветра 15-20 метров. Максимальная температура воздуха составит 26-31 градус», – привел данные метеоролог.

На 24 и 25 июля сохранится жаркая, но также неустойчивая погода с грозами и градом. В субботу будет до плюс 33, в воскресенье и понедельник до +35 градусов. Во вторник пройдет атмосферный фронт, после которого температура несколько снизится до +23-28 градусов, добавил он.

«По состоянию на 1 августа среднесуточная температура ожидается ниже нормы на три градуса», – рассказал Сергей Захаров.