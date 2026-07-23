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Происшествия 23 июля 2026 12:47

Более 1,4 тыс. человек погибли из-за атак ВСУ на Россию

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Глава СК Александр Бастрыкин назвал число мирных жителей, погибших в результате атак ВСУ на Россию. По его данным, погибли 1 472 человек, в том числе 45 детей. Ранения различной степени тяжести получили 6 754 человека, в том числе 405 несовершеннолетних, передает ТАСС.

Руководитель ведомства также добавил, что с 2022 года 54 региона России подвергались атакам киевского режима.

«С 2022 года в общем массиве возбуждено 5 347 дел по фактам атак на территории 54 субъектов Российской Федерации, расположенных вне границ проведения специальной военной операции. В рамках этих дел задокументированы случаи обстрелов украинскими националистами артиллерийским и ракетным вооружением, атак с применением БПЛА, а также вторжения на территорию Российской Федерации», – рассказал Бастрыкин.

#Александр Бастрыкин #глава следкома #всу
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