Жителей РТ предупредили, что мошенники могут выдавать себя за судебных приставов

Мошенники могут выдавать себя за судебных приставов и сообщать о якобы имеющихся задолженностях, предупредили в ГУ ФССП по РТ.

«Гражданам сообщается о наличии задолженности и предлагается незамедлительно ее погасить, перейдя по прикрепленной ссылке. Как правило, ссылки ведут на поддельные интернет-ресурсы, визуально похожие на официальные сайты государственных органов. Их цель – получить персональные данные граждан, реквизиты банковских карт или незаконно завладеть денежными средствами», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что настоящие приставы никогда не отправляют информацию о наличии долгов в соцсетях, мессенджерах и по электронной почте. Все подобные уведомления поступают только в личный кабинет на Госуслугах.

При получении подозрительного сообщения не стоит совершать никаких действий. Лучше всего проверить информацию на официальном сайте ФССП России, личном кабинете на Госуслугах или в ближайшем отделении судебных приставов.