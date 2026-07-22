В Татарстане завершили ремонт участка дороги Азеево – Черемшан – Шентала

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В Новошешминском районе Татарстана завершили капитальный ремонт участка автодороги Азеево – Черемшан – Шентала. Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Протяженность обновленного участка составила 2,97 км.

В ходе ремонта специалисты восстановили железобетонные трубы, уложили нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси А32Нн и верхний слой асфальтобетона на основной дороге.

Также на объекте обустроили 150 метров тротуаров, установили автопавильон с площадкой, укрепили обочины асфальтогранулятом на площади 11 421 кв. м, разместили дорожные знаки и сигнальные столбики.

Кроме того, на дороге установят 372 метра металлического барьерного ограждения и нанесут горизонтальную дорожную разметку.