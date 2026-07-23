За пять лет в Казани количество утонувших в водоемах снизилось в 4,5 раза

С 2020 по 2025 год в Казани в 4,5 раза снизилось количество погибших на воде во время пляжного сезона. Об этом сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Доме Правительства РТ рассказал председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Казани Искандер Гиниятуллин.

Так, согласно статистике, в Казани в 2020 году в этот период утонули 18 человек, а в прошлом году – четверо.

«В 2023 году мы увеличили количество постов и спасателей, а также продлили время их дежурства. Особенно мы обращаем внимание на количество спасенных в прошлом году людей – тогда нам удалось спасти 45 человек», – рассказал Искандер Гиниятуллин.

На всех пляжах ежедневно дежурят матросы-спасатели – для этой работы задействованы 70 человек. В основном, дежурят с 9 до 21 часов. Там, где купающихся особенно много, время дежурств продлевают, добавил он.