УНИКС потерпел первое поражение в Топ-16

(Казань, 16 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В третьем туре Топ-16 Кубка Европы казанский УНИКС проиграл итальянской «Реджо-Эмилии» со счетом 69:71, судьба матча решилась на последних секундах .

Как и с АСВЕЛом, до этого дня наши команды ни разу не встречались. «Реджо-Эмилия» базируется в одноименном городе итальянской области Эмилия-Романья, это центр провинции Реджо-нель-Эмилия, на полпути между Моденой и Пармой. Его не следует путать с одноименным городом на юге Италии в Калабрии. Старинный городок, основанный в 187 году. Население 170 тыс. 996 чел.

Баскетбольный клуб в Реджи Эмилии появился в 1974 году. Лучшее достижение клуба: 6-е место в серии «А» чемпионата Италии в сезоне 2016 — 2017 годов, в четвертьфинале Р-Э с треском проиграла «Авеллино» 0-3 в серии. Больших успехов команда добилась в Кубке Италии, в сезоне 2004 — 2005 годов. Р-Э играла в финале Кубка Италии, в прошлом добралась до полуфинала, где в упорной борьбе уступила «Милану» (84:87). Трофеев всего два — победитель Еврочелленджа 2014 года и обладатель Суперкубка Италии 2015 года.

Пробившись в серию «А» в 1984 году, команда вылетела во второй дивизион, где играла в 2007 — 2012 годах. В Кубке Европы Р-Э играет уже в четвертый раз.

На первой стадии КЕ команда заняла четвертое место в группе «В», по разу обыграв всех соперников и по разу всем проиграв, поделив очки с турецким «Галатасараем», литовским «Литкабелисом», черногорской «Будучностью», немецкой «Баварией» и израильским «Хапоэлем» (Иерусалим). В первом туре Топ-16 итальянцы разгромили дома французский «Лимож» (87:54), во втором проиграли в нервном поединке во Франции АСВЕЛу (64:68). Таким образом, Р-Э занимает в нашей группе «Н» второе после УНИКСа место, что добавляет интриги игре в «Баскет-холле».

В нынешнем сезоне в родной серии «А» наш соперник после 14 туров занимал 12-е место при 16 командах, 5 побед и 10 поражений. Лидирует в турнире «Авеллино» (11-3). 13 января в 15-м туре в Болонье Р-Э проиграла «Виртусу» (75:85).

Под руководством главного тренера Массимилиано Менетти в Р-Э играет пятеро американцев, камерунский центровой Рассел Тчева и три опытных евролегионера. Это 31-летний грузинский форвард Манучар Маркоишвили, 27-летний французский форвард Лэндинг Сане и 35-летний испанский защитник Педро Лломпарт.

Среди американцев Р-Э отметим форварда Джеймса Уайта, перед игрой он вспомнил свое выступление за казанскую команду в сезоне 2014/15.

«Когда я думаю о Казани, вспоминаю отличный сезон с хорошими воспоминаниями и замечательными одноклубниками — такими, как Кертис Джерреллс и Кит Лэнгфорд. Что касается "Реджо-Эмилии", нам нужна победа. Мы становимся лучше день за днем, и сейчас нам представилась возможность сыграть с такой сильной командой, как УНИКС», — цитирует Уайта официальный сайт Кубка Европы.

Третий матч за неделю УНИКС начал в привычном составе: Мелвин Эджим, Кино Колом, Стефан Ласме, Джамар Смит и Трентон Локетт. Итальянцы играли 13-го, УНИКС — 14-го, разница в свежести сразу почувствовалась. К середине первого периода гости набрали в два раза больше очков, 5:13, атакуя практически без промаха. В какой-то момент на счету Маркоишвили было больше очков, чем в целом у хозяев, 5:16 после его второго дальнего попадания, девятое очко грузина. Первые замены у хозяев, выходят Антон Понкрашов и Данило Анджушич. Понкрашов забивает первым касанием, эффектным полукрюком, 8:16. Вступают в игру Евгений Колесников и Морис Ндур. А четверть УНИКС проиграл по делу, подбор 5-12, трехочковые 1-4.

После стопроцентных попаданий позавчера в Нижнем, сегодня Ндур даже фирменные данки никак не мог реализовать, четыре раза пробовал, и все мимо. Гости ближе, чем на 9 очков, казанцев не подпускают, 16:25. И все-таки хозяева пришли в себя к середине второй четверти, выдав блестящий рывок 9-0. 23:25 после броска Смита. Он же, наконец, сделал счет равным, 27:27 за 3-48 до конца первой половины. А Локетт впервые за вечер вывел УНИКС вперед, 29:27. Перестрелка длилась до самого перерыва, чуть точнее были гости, сумевшие выиграть первую половину с символическим перевесом, 36:37. Щит по-прежнему проигрываем, подбор 15-20, трехочковые 3-6. Вся борьба еще впереди, но УНИКС заиграл всерьез. Четверть хозяева выиграли уверенно, 24-16. А Маркоишвили прикрыли намертво, он ни одного очка за четверть не набрал.

Третью четверть казанцы начали с трехочковых попаданий Смита и Эджима, 42:37. Еще одна «треха» от Смита, 45:39. УНИКС уверенно ведет игру, очень красиво под щит прошел Локетт, 49:42, максимальный отрыв хозяев за вечер. Защищаются обе команды просто здорово, цифры на табло красноречивое тому свидетельство. Но теперь рывок удается итальянцам, 6-0, на табло 49:48. И вот уже гости впереди на последней минуте периода, 52:53. Так что последняя четверть началась при счете 52:55. Проигрываем щит, 19-29.

«Реджо-Эмилия» набирает с конца третьего периода 11 безответных очков подряд, 52:59, УНИКС попал в какой-то ступор. Только через две с половиной минуты Колом попал из-за дуги, 55:59. Смит вовремя попал издали, 60:64, играть еще полпериода, и ничего не ясно. 60:66 за три минуты до конца. Перехват Эджима, зверский данк, 65:68. Ласме, 67:68 за 1-20 до конца. За 0-40 с линии штрафных Ласме выводит УНИКС вперед, 69:68. Кульминация матча. Гости реализуют два штрафных, 69:70. Первое поражение УНИКСа в Топ-16.

После трех туров Топ-16 Кубка Европы УНИКС имеет в своем активе 2 победы и 1 поражение. В следующем туре 24 января казанцы сыграют в Реджо-Эмилии, а 21 января в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС встретится в Риге с ВЭФом.

УНИКС (Казань, Россия) — «Реджо-Эмилия» (Реджо-Эмилия, Италия) — 69:71 (12:21, 24:16, 16:18, 17:16). Самые результативные: УНИКС — Смит (15), Колом (13), Ласме (13); «Реджо-Эмилия» — Маркоишвили (12), Уайт (16), Делла Валле (13), Райт (13).