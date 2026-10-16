ЦБ предупредил, что под видом вклада могут продать другой финансовый продукт

Под видом вклада банки и финансовые организации могут продать накопительное страхование жизни, программу долгосрочных сбережений или инвестиционный продукт. Об этом «Радио 1» рассказала начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Милова.

По ее словам, главное отличие вклада – гарантированная ставка и возможность забрать деньги без потерь. В других инструментах доходность только обещанная.

Милова привела прямую аналогию: человек пришел за батоном хлеба, а ушел с батоном колбасы, то есть принес домой не то, что хотел. Особую осторожность, по ее словам, стоит проявлять с накопительным страхованием жизни и программой долгосрочных сбережений. Если прервать договор раньше срока, человек получает выкупную сумму, которая значительно меньше внесенной, а иной раз равна нулю.

Эксперт отметила, что люди не всегда до конца понимают: накопительное страхование жизни – это долгосрочный договор сроком от пяти до 30 лет, который накладывает обязательства регулярно вносить платежи. Если пропускать платежи или нарушать условия договора, он расторгается, и обратно можно не получить ничего.

Программа долгосрочных сбережений, по ее словам, нацелена на то, чтобы копить в долгую: она открывается на 15 лет. При досрочном расторжении без уважительных причин человек теряет внесенные суммы. Отличить вклад от не вклада можно по названию договора, поэтому Милова посоветовала внимательно читать то, под чем ставится подпись.