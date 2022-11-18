YAPPY объявляет баттл блогеров в Казани

Завтра, 19 ноября, в ТЦ KazanMall состоится баттл между Лешей Янгером и Никой Вайпер. Популярных блогеров YAPPY на десять часов поместят в специальный куб, где они будут выполнять непредсказуемые задания и снимать контент. Кто из них победит — решат зрители.

Баттл блогеров начнется в 12.00 в центре KazanMall, где и установят куб-комнату. Она будет разделена на четыре зоны: музыкальную, адский ресторан, комнату ужасов и гардеробную.

Что будут делать Леша и Ника с реквизитом в каждой из локаций — решат их подписчики, зрители и посетители торгового центра. Пообщаться с блогерами и поучаствовать в активностях на площадке сможет каждый — вход свободный.

«Хочется испытать себя и проверить силы соперника! Конечно, немного волнуешься: ограничений никаких нет, все будет зависеть только от фантазии зрителей. Уверен, будет весело, такое нельзя пропустить», — поделился ожиданиями Леша Янгер.

«Я как всегда настроена побеждать, но без поддержки никак. Поэтому приглашаю всех на нашу битву! Если честно, даже не представляю, что меня ждет, ведь задания придумываете вы. А вы ребята изобретательные и беспощадные! Присылайте задания — мы их выполним», — заметила в свою очередь Ника.

Все видео, созданные Лешей и Никой, попадут в открытые комнаты YAPPY — тематические чаты, где в течение 24 часов можно общаться и делать коллабы с каждым участником.

Победа достанется тому, кто приведет в свою комнату как можно больше людей. Поэтому, чтобы помочь любимому блогеру, нужно зарегистрироваться в YAPPY и вступить в его комнату в день баттла.

Перфоманс с участием блогеров организован в рамках запуска нового функционала YAPPY — открытых комнат. Первый баттл прошел в Москве на территории ТЦ «Авиапарк» между Лизой Анохиной и Артемом Waterfork. Мероприятие посетили около 55 тыс. человек.

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