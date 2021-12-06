В Татарстане ночью ожидается до 21 градуса мороза

Завтра, 7 декабря, в Татарстане сохранится установившаяся под воздействием антициклона достаточно морозная, ясная и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями, существенные осадки маловероятны. Прогнозируется умеренный ветер, который со временем сменит направление с северо-восточного на юго-восточное. На дорогах региона сохранится гололедица.

В темное время суток «в условиях прояснений и ночного выхолаживания» столбики термометров опустятся до -9, -14 градусов, а на севере Татарстана — и до 16–21 градуса мороза. В светлое — воздух прогреется до 4–9 градусов ниже нуля, а на востоке — лишь до -12 градусов.

Впрочем, уже в среду, 8 декабря, новый циклон принесет в республику потепление со снегом и дождем.