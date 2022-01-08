В столице Казахстана установили военную технику и перекрыли проезд к аэропорту

На улицах Алма-Аты установлили военную технику и блокпосты, а также перекрыли дорогу к аэропорту, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Казахстан.

«Площадь Республики, где проходили беспорядки, закрыта. Также закрыт проезд в аэропорт», — написало издание.

Массовые протесты в республике начались из-за недовольства жителей городов Жанаозен и Актау двукратным повышением цен на сжиженный нефтяной газ.

Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы организации, в том числе из России и Киргизии.

8 января Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поддержал предложение казахстанского лидера провести внеочередную видеоконференцию лидеров стран ОДКБ под председательством Армении.