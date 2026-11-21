Фото: fsrussia.ru

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) обеспечила себе участие в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).

Спортсменка заняла вторые места на этапах в Китае и США, набрав в общей сложности 26 баллов. Этого результата достаточно, чтобы гарантировать себе место среди шести участниц финала.

Помимо Игнатовой, путевки в решающий этап серии уже обеспечили японки Ами Накаи и Мао Симада, набравшие по 30 баллов, а также представительница Эстонии Нина Петрикина с 26 баллами. При этом японские фигуристки Монэ Тиба и Рино Мацуикэ еще могут улучшить свои позиции. Однако Игнатова уже не опустится ниже пятого места в рейтинге.

Заключительный этап Гран-при ISU пройдет 27–28 ноября в Японии. По его итогам определится полный состав финала, который состоится с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине.

Игнатовой 22 года. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. В 2026 году фигуристка вернулась к соревнованиям после рождения ребенка.

Российские спортсмены допущены к участию в соревнованиях ISU в нейтральном статусе начиная с сезона-2026/27.