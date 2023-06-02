В День защиты детей в Казани «Ростелеком» провел открытый урок по кибербезопасности

В День защиты детей «Ростелеком» провел открытый урок по кибербезопасности среди гостей праздника в парке Урицкого. Ребятам рассказали об опасностях, которые скрываются в сети Интернет и в социальных сетях, а также почему нельзя отвечать на звонки и сообщения от неизвестных людей и как стоит реагировать на кибербуллинг.

«В быстро меняющемся мире многие злоумышленники перешли в киберпространство, и, к сожалению, их жертвами зачастую становятся дети. Одна из миссий ПАО „Ростелеком“ — защитить их и научить грамотно пользоваться ресурсами сети Интернет. Мы подключили все общеобразовательные учреждения Татарстана к Единой сети передачи данных, и теперь в школах дети защищены от негативной и деструктивной информации, так как весь контент проходит фильтрацию. Кроме того, мы проводим уроки по кибербезопасности, готовим учебную литературу, чтобы научить ребят цифровой гигиене и подготовить к опасностям в сети Интернет», — отметил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Татарстане Павел Гонцов.

Во время открытого урока некоторые дети поделились, что уже сталкивались с телефонными и интернет-мошенниками, которые пытались выяснить их личные данные и номера банковских карт. А что касается кибербуллинга, большинство ребят заявили, что в сети отвечают агрессией на агрессию. Однако эксперты ПАО «Ростелеком» рекомендуют в таких случаях игнорировать словесные атаки, блокировать нежелательных пользователей и делиться этой информацией с родителями.

Почти у каждого ребенка на празднике был собственный смартфон, однако далеко не каждый из них знал, что не следует держать постоянно включенным Bluetooth и присоединяться к неизвестным открытым сетям Wi-Fi — этим зачастую пользуются злоумышленники, которые могут получить доступ ко всем личным данным.

Среди детей была проведена викторина и за правильные ответы ребята получали подарки и памятные сувениры. Реклама. ПАО «Ростелеком».