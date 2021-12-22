«Рейтер»: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в РФ из-за кризиса вокруг Украины

Власти Соединенных Штатов рассмотрят возможность ограничения экспорта различных потребительских и промышленных технологий в Россию. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на представителя администрации Президента США Джо Байдена.

По словам пожелавшего остаться анонимным собеседника агентства, речь идет о «широком спектре промышленных и потребительских технологий». Это смартфоны, автомобильные и авиационные компоненты, а также товары из многих других секторов.

Сценарий, предполагающий введение подобных ограничений, прорабатывается на случай возможного вторжения России на Украину. Запрет на экспорт может серьезно сказаться на потребительском рынке, промышленности и уровне трудоустройства в РФ, добавил источник.

При этом санкции планируется осуществлять с помощью юридических инструментов, разработанных при предыдущем Президенте США Дональде Трампе для блокировки поставок передовых полупроводниковых технологий китайской корпорации Huawei. Кроме того, Штаты собираются проконсультироваться с ключевыми партнерами в Европе и Азии, которых могут затронуть новые ограничения.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях. Эта проблема стала ключевой темой двухчасового онлайн-саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По данным СМИ, Байден поручил за четыре недели предотвратить возможное вторжение РФ на Украину. Вместе с тем Штаты выразили готовность в случае вторжения направить свои войска в страны Восточной Европы, входящие в НАТО.