Поступай с умом – поступай в КГЭУ

Фото: пресс-служба КГЭУ

Стипендии до 10 тысяч рублей в месяц, рассрочка платежа, целевая субсидия, грант ректора и другие «плюшки» ждут поступающих в Казанский государственный энергетический университет на платной основе.

Прием документов от абитуриентов КГЭУ, претендующих на внебюджетные места, завершится 20 августа. Вступительные испытания для желающих учиться на платной основе с очной формой обучения закончатся 28 августа. Крайний срок подачи заявлений о согласии на зачисление – 29 августа. В тот же день необходимо предоставить квитанции об оплате. А 30 августа выйдет приказ со списками зачисленных студентов.

Абитуриенты могут подать документы лично, посетив приемную комиссию вуза. Также есть возможность отправить документы онлайн, через личный кабинет поступающего на сайте КГЭУ или через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуги РФ.

Минимальный порог баллов за ЕГЭ при поступлении в КГЭУ: по математике, физике, биологии и химии абитуриентам необходимо набрать 39 баллов, по русскому языку – 40, по информатике и ИКТ – 44, по обществознанию – 45, по иностранному языку – 30.

У всех поступивших на внебюджетные места в КГЭУ имеется возможность оформить рассрочку платежа. Также обучение в вузе можно оплатить целевым банковским кредитом на образование. В этом случае государство дает студентам субсидию, покрывающую часть процентов и отсрочивает платежи до окончания учебы.

Фото: Пресс-служба КГЭУ

Кроме того, для первокурсников КГЭУ, поступивших на платной основе с высокими баллами, также предусмотрены стипендии. В осенний семестр ежемесячно они получат 4 тысячи рублей при 195-199 баллах, за 200-219 баллов студентам дадут 6 тысяч, обладатели 220-229 баллов будут поощрены 8 тысячами рублей, а первокурсникам, набравшим 230 баллов и выше, выдадут 10 тысяч рублей. К тому же все иногородние и иностранные первокурсники КГЭУ, в том числе поступившие на платной основе, получают место в одном из четырех комфортабельных общежитий.

А некоторым студентам КГЭУ полностью возместит внесенные за учебу средства. В рамках проекта «Грант ректора на обучение» у абитуриентов-«платников» с высокими баллами ЕГЭ есть возможность поучаствовать в конкурсе и обучаться бесплатно - за счет средств университета.

Конкурс стартовал 15 июля и продлится до 15 августа. Его участниками автоматически становятся все абитуриенты с наивысшим баллом ЕГЭ, которые подали заявление на зачисление на очную форму обучения по программам бакалавриата на платной основе.

Участники конкурса смогут получать информацию о своем месте в рейтинге конкурсантов на официальном сайте университета и на сайте приемной комиссии. До 15 августа все претенденты на грант должны предоставить в приемную комиссию оригиналы документов и квитанцию об оплате первого семестра обучения После этого начнется конкурсный отбор. Грант ректора получают абитуриенты, набравшие максимальное количество балов по сумме 3-х дисциплин ЕГЭ. При равном количестве набранных баллов, преимуществом пользуются абитуриенты, предоставившие подтверждение индивидуальных достижений в профессиональной и научно-исследовательской сферах. Имена пяти победителей, набравших самые высокие баллы, станут известны 25 августа. В течение месяца они автоматически получат обратно всю сумму, которую заплатили за первый семестр. А при соблюдении условий, которые прописаны в Положении о конкурсном отборе «Грант ректора КГЭУ на обучение», они имеют возможность получать грант в течение всего периода обучения. Для этого студенты не должны пропускать занятия без уважительной причины, обязаны сдавать сессии на «хорошо» и «отлично», причем доля отметок хорошо не должна превышать 30%, а пересдачи не допускаются. Кроме того, необходимо принимать активное участие в общественной жизни КГЭУ, в конференциях, олимпиадах, семинарах, конкурсах, писать научные статьи, вести научно-исследовательскую работу и иметь достаточно достижений в своем портфолио - дипломов, свидетельств, копий публикаций.

РЕКЛАМА. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» (ФГБОУ ВО КГЭУ).