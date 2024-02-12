Ортопед объяснил, как мурашки в ногах предупреждают о патологии тазобедренного сустава

Вагиз Хабибулин: «Отсутствие движения запускает множество негативных сценариев: организм в буквальном смысле застаивается, из-за чего некоторые его «узлы» начинают испытывать повышенную нагрузку и, следовательно, выходить из строя»

Бедра врут: как определить источник боли в ногах?

Вагиз Ринатович, зимой многие люди существенно снижают свою физическую активность и проводят больше времени в помещениях. Есть ли в таком образе жизни риски для развития различных заболеваний опорно-двигательного аппарата?

– Безусловно! Отсутствие движения запускает множество негативных сценариев: организм в буквальном смысле застаивается, из-за чего некоторые его «узлы» начинают испытывать повышенную нагрузку и, следовательно, выходить из строя. Как только вы садитесь, вся масса тела ложится на поясничный отдел. Конечно, когда вам 20 лет, организм еще готов выдерживать такое положение продолжительное время, но после тридцати в зоне риска все, у кого сидячая работа и отсутствуют систематические разминки, физкультура или занятия спортом.

В нашу клинику стали чаще обращаться пациенты с болями в ногах: в частности, тянет бедро, а далее боль опускается на голень, стопу, есть легкое жжение, мурашки, покалывания. Если эти симптомы имеются, с высокой долей вероятности у пациента проблемы с позвоночником. Но бедра часто «врут», и схожие болевые ощущения также могут быть вызваны другой проблемой – патологией тазобедренного сустава.

– Как можно дифференцировать недуг?

– Для этого опытный травматолог-ортопед проводит различные так называемые провокационные тесты: пациент должен согнуться калачиком и выпрямить ногу с той стороны, где ощущает боль. Если начинается жжение, покалывания, сильная боль, то, скорее всего, проблема в позвоночнике, о чем свидетельствуют симптомы натяжения нерва. Если пациент лежит и пытается вращать ногу в тазобедренном суставе в разные стороны и у него появляется боль в паху и спускается в бедро, то это проблемы в тазобедренном суставе. Также если боль усиливается при ходьбе, спуске по лестнице, приседаниях, но не спускается ниже колена, это также связано с патологией тазобедренного сустава. Чаще всего в таких случаях диагноз – трохантерит. Это воспаление сухожилия в месте соединения ягодичной мышцы с синовиальной сумкой тазобедренного сустава.

– Это часто встречающаяся проблема?

– По популярности она с недавних пор занимает второе место, уступая пальму первенства лишь патологии колена. Причем ее резкий рост напрямую связан с коронавирусной инфекцией. При лечении Covid-19 некоторые врачи назначали пациентам кортикостероиды (подкласс стероидных гормонов). В результате их применения артерия в бедренной косточке тромбируется и начинает отмирать головка бедренной кости. Сустав через несколько месяцев теряет свою функцию. Сначала появляются ночные боли, а также начинает сильно ограничиваться движение. Если вовремя не выявить, то пациента ждет замена сустава – эндопротезирование. Это очень длительная процедура, потому что поток пациентов с этой проблемой существенно вырос за последние годы: у государства просто не хватает текущих мощностей, чтобы всем оперативно этот вопрос закрыть. Поэтому скопились большие очереди. Да и операция сложная: пациенту срубают головку бедренной кости и ставят на ее место искусственный сустав.

– Можно ли после такой операции вести полноценную жизнь?

– Если мы говорим об умеренных нагрузках и перемещении из точки А в точку Б – да, конечно. Но если вы хотите вернуться к занятиям спортом, вероятность невысока. Хотя исключения бывают. Все зависит от качества пройденной реабилитации.

Чтобы правильно бороться с недугом, первое, что нужно сделать, – корректно дифференцировать источник боли, когда она только появилась. Если в момент тестов станет ясно, что это лишь легкий дискомфорт, вызванный гипертрофией мышц, то проблему можно будет купировать всего за 2-4 недели.

– Часто ли ставят ошибочный диагноз при проблемах с тазобедренным суставом?

– Нередко к нам обращаются пациенты, которым ранее был поставлен ошибочный диагноз – радикулит. Это заболевание периферической нервной системы, которое возникает в результате повреждения, воспаления или защемления корешков спинномозговых нервов. Получается, что вместо таза вам будут лечить позвоночник, что не только не решит текущую проблему, но и может привести еще к одной.

«В зоне риска айтишники, банкиры, таксисты и даже пешие курьеры»

– Вы отметили, что к патологии тазобедренного сустава может привести малоподвижный образ жизни. Что еще может привести ко встрече с этим недугом?

– Отсутствие физических нагрузок – самый простой, но не самый быстрый путь: проблема может формироваться месяцами. Быстрый путь – получение травмы, даже несерьезной. Можно поскользнуться, подвернуть ногу или получить травму ввиду чрезмерных нагрузок. Также на получение болезни может повлиять наличие сахарного диабета или длительный прием гормональных препаратов.

– Получается, в зоне риска все: и офисные сотрудники, и те, кто активно занимается спортом?

– Да. Айтишники, банкиры, таксисты и даже пешие курьеры – в зоне риска! Последние в этом списке часто сталкиваются с воспалением сухожилий, мышц, что может вылиться в патологию. Но чаще всего проблемы с тазобедренным суставом встречаются у женщин старше сорока. Как правило, это связано с высокой нагрузкой в моменте: например, без подготовки отправились покорять гору и перегрузили сустав. Началось воспаление…

– Каковы первые предвестники того, что пора идти к врачу?

– Если мы говорим про тазобедренный сустав, то боль в области паха после нагрузки или ночью – первый предвестник того, что пора навестить врача. Да, если 2-3 дня поболело и прошло – не критично. Если же длится неделю-две и плохо поддается обезболивающим средствам – к врачу надо бежать.

В противном случае проблема начнет не только мешать сну, но и существенно ограничит движение – со временем появится походка «уточки», когда таз проваливается вниз. То есть пациент уже не способен удержать таз в пространстве. Если запустили до такого состояния, выйти из него будет очень проблематично, поскольку мышцы атрофировалась и заместились жировой тканью. А с этим уже сложно что-то сделать.

«Пациент насмотрелся упражнений в интернете и порвал ягодицу»

– Чего нельзя делать при появлении болей в области бедер, ног и таза?

– Заниматься самолечением. Многие отправляются за подсказками на YouTube – ищут там упражнения, исходя из своих симптомов. Но это тотальная ошибка, потому что они, как правило, рассчитаны на стандартизированного пациента. Различные упражнения или их неверное выполнение может только усугубить проблему. В нашей клинике был кейс: пациент насмотрелся упражнений в интернете и порвал ягодицу при их выполнении. Пришел к нам. Мы его поставили на ноги, но это заняло год!

В Клинике TEMED каждый случай разбирается индивидуально. Я понимаю, что многие люди хотят решать проблемы чуть ли не по щелчку пальца, но в медицине быстро не значит хорошо. Мы считаем, что лучше медленно, но верно.

Многим ли пациентам с патологией тазобедренного сустава вы можете помочь?

– Исходя из нашей статистики, все не так плохо: лишь 1-5% от всех наших пациентов не могут пройти лечение в нашей клинике и отправляются на операцию. Это называется контрактура – когда сустав замер, застыл и болит.

Во всех остальных случаях нам удается помочь консервативными методами. Все зависит от запущенности. Мы запрещаем или назначаем упражнения, добавляем физиотерапию, магнитную терапию, лазеротерапию, ударно-волновую терапию (УВТ). УВТ отлично справляется с болями в мышцах и сухожилиях.

Также в TEMED есть профессиональный реабилитолог, который ведет каждого пациента, помогая восстанавливать двигательные функции. Также он «вооружает» пациента рекомендациями: рассказывает о гигиене поз, чтобы не вызвать обострения проблемы, а также дает упражнения на дом – с их помощью можно ускорять процесс восстановления.

– А какие есть рекомендации, если боль все же вызвана проблемами с позвоночником?

– «Красный флаг» – боли в ноге, которые отдают до кончиков пальцев стопы. Если не уделить этому сигналу внимание, со временем стопа начнет шлепать из-за деградации мышц. Но и здесь поспешу успокоить: в 95-98% случаев, если пациент своевременно обратился, специалисты нашей клиники способны обратить процесс вспять и вылечить позвоночник без операции. Если проблему максимально запустить, выход только один – операционный стол.

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