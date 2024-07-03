Федеральный девелопер возведет «мини-город» вблизи центра Казани

Фото: enco.ru

Федеральный девелопер ЭНКО приобрел земельный участок в Казани для строительства нового жилкомплекса. Он расположится на улице Клубная, которая прилегает к Мамадышскому тракту, рассказали «Татар-информу» в компании.

«Приятно удивлять казанцев начнем с весьма интересного и перспективного проекта, учитывая особенности рынка и потребности жителей. ЭНКО — девелопер полного цикла, поэтому мы уверены, что наш продукт не оставит равнодушными ни одного жителя столицы Республики Татарстан. Мы покажем, как умеем строить с соблюдением высоких стандартов, и какой он – продукт ЭНКО», — отметил заместитель генерального директора по стратегическому развитию Михаил Продан.

Концепция будущего жилкомплекса в столице Татарстана на данный момент находится на стадии согласования, однако уже точно известно, что реализовать проект будут по самым высоким современным стандартам. В частности, дома в ЖК будут переменной этажности, что позволит гармонично вписать их в ландшафт, защитить дворы от ветров и создать приятный вид из окон.

Квартиры предполагаются с большим выбором разнообразных планировок и площадей – от студий до «трешек». Каждый метр в них будет продуман до мелочей, чтобы абсолютно все жилое пространство использовалось с пользой.

Помимо этого, для жильцов ЭНКО возведет отдельно стоящий паркинг, благоустроит территорию, используя элементы ландшафтного дизайна, создаст безопасные детские площадки с интересным наполнением и безбарьерную среду. Первые этажи отдадут коммерсантам – там появятся магазины, пункты выдачи, офисы и многое другое.

Новый для Казани федеральный девелопер ЭНКО строит дома для россиян уже порядка 13 лет. Основные проекты на данный момент реализуются в Тюмени и Новом Уренгое, однако компания готовится к выходу в новые регионы. Дома как произведения искусства — здесь это негласный подход ко всем проектам.

В своих проектах* компания формирует новые сценарии жизни и вписывает территорию в городскую среду, придерживаясь концепции «мини-города в городе». Среди самых ярких и значимых проектов компании – жилкомплекс «Айвазовский City» в Тюмени на берегу Туры. Он уникален сочетанием стилей – от эклектики до сталинского ампира, а также своей развитой внутренней инфраструктурой. В частности, визитная карточка ЖК – водный канал и собственный парк с сухим фонтаном.

Большое внимание ЭНКО уделяет еще одной важной детали – ландшафтному дизайну и озеленению, что существенно отличает ее от других на рынке. После завершения строительства девелопер высаживает газон, различные цветы, кустарники и деревья, чтобы территория преобразилась и «задышала». Важно, что для озеленения выбирают уже подросшие деревья, чтобы жильцам не пришлось ждать, когда они станут большими. Такой экологичный подход отлично прослеживается в том числе в ЖК «Айвазовский City».

В 2014 году началась история одного из самых масштабных проектов ЭНКО — района Прео. Его по праву можно считать уникальным, ведь он включает в себя все самые лучшие наработки и технологии, которые есть у компании. Прео стал излюбленным местом для тюменцев и северян благодаря эргономичности решений, современным домам, благоустроенными дворам, в которых есть все для комфортного отдыха взрослых и детей. Каждый из них неповторим по наполнению и не похож на другие. Во дворах района встречаются: зоны с навесами, приватными беседками, игровыми комплексами из дерева, шезлонгами, велопарковками, уличными тренажерами и турниковыми комплексами.

«ЭНКО специализируется на комплексном освоении территорий. За годы существования компания приобрела богатый опыт. Раз за разом мы показывали это на примере тюменских проектов, каждый раз повышая планку. Поработать бок о бок с девелоперами города Казани для нас будет только в удовольствие. Это также бесценный опыт, который, мы считаем, сделает нашу компанию и наш продукт только лучше», — заключил Михаил Продан.

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*Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф