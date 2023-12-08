«Автостат» и Teboil выяснили, как казанцы ухаживают за автомобилями

Фото: пресс-служба Teboil

erid: 2Vtzqw6gwXG

В этом году в Казани, как и во всех городах России, традиционно начинается декабрьская суета – чудесное время, когда улицы покрываются сверкающей снежной пылью, а воздух наполняется предпраздничным волнением. Будни сменяются новогодними хлопотами, и каждый житель в городе стремится успеть закончить все дела и приготовления к грядущим праздникам, при этом еще нужно найти подарки для близких и коллег, а также придумать оригинальные поздравления.

В этой общей суете автовладельцам также следует не забывать и о своих транспортных средствах. Картинка снежных сугробов на крыше автомобиля неизбежно вызывает тревогу и напоминает о необходимости предпринять соответствующие меры. Подготовка автомобиля к зиме и планирование автопутешествий для многих становятся приоритетными задачами. Аналитическое агентство «Автостат» и международный бренд Teboil провели исследование [1], чтобы узнать, как жители Казани заботятся о своих автомобилях в преддверии зимы и о чем они мечтают.

Результаты исследования показали, что автовладельцы в Казани очень бережно относятся к своим транспортным средствам и стремятся поддерживать их в прекрасном техническом состоянии. Одним из наиболее популярных способов ухода за автомобилем является своевременная замена шин, об этом сообщили 88% опрошенных. Почти 85% участников исследования отметили, что регулярная замена моторного масла, фильтров, а также заправка качественным топливом на проверенных АЗС являются для них приоритетом.

Интересно, что помимо заботы о своих автомобилях водители из Казани также уделяют большое внимание и своим автопутешествиям. В процессе исследования стало ясно, что все больше автолюбителей обращают внимание на комфорт и удобства во время путешествий на автомобиле. Это связано с растущим спросом на качественное обслуживание и приятную атмосферу на АЗС. Таким образом, водители ожидают от заправочных станций не только возможности заправить автомобиль, но и получить широкий спектр услуг, чтобы комфортно и безопасно продолжить свое путешествие. Более 70% респондентов отметили, что на АЗС, помимо качественного топлива, они с удовольствием приобретают необходимые товары в дорогу, могут отдохнуть, сытно перекусить и выпить чашечку кофе или чая. При выборе АЗС для большинства водителей по-прежнему главным остается качество топлива и участие в выгодной программе лояльности.

Тем не менее, весь этот предпраздничный волнительный период и забота об автомобиле не помешали автомобилистам из Казани задуматься и о своих планах на будущее. В рамках исследования 93% водителей подтвердили, что у них есть заветная мечта. Среди этих желаний можно назвать новый автомобиль, загородный дом, путешествия, квартиру. Однако, большинство из этих автолюбителей держат свои мечты в тайне. Главным препятствием в достижении этих мечтаний является нехватка финансовых возможностей, но многие все же верят, что если поделиться своей мечтой или визуализировать ее, то это поможет в ее осуществлении.

Именно поэтому, в преддверии Нового года, АЗС Teboil решили подарить своим гостям в Казани уникальную возможность загадать свои самые желанные мечты и получить шанс их реализовать. Для этого необходимо просто совершить покупку на одной из АЗС сети, посетить сайт dream.teboil.ru или отсканировать QR-код на любой АЗС Teboil в Казани, заполнить форму, загрузить фотографию чека и рассказать о своей мечте, объяснив, почему она так для вас важна.

Конкурс будет проводиться в течение 3-х месяцев, в три этапа, на каждом из которых будут выбраны 11 финалистов, получивших шанс соревноваться за главный приз - осуществление заветной мечты.

В итоге, 10 участников получат по 2 000 баллов на карты лояльности Teboil, а один участник, поделившийся самым впечатляющим и трогательным рассказом о своей мечте, получит возможность воплотить ее в реальность.

АЗС Teboil стремятся быть не просто обычными автозаправочными станциями, но и местом, где водители могут провести время с комфортом после долгой дороги, насладиться уютной обстановкой, зарядиться новой энергией и испытать приятные эмоции.

Акция «На пути к мечте» — это один из шагов для реализации этой миссии. Teboil хочет помочь автолюбителям приблизиться к своим мечтам и показать, что под Новый год любое заветное желание может стать реальностью.

Не забывайте, что мечты сбываются, если мы стремимся к их осуществлению. Поэтому если вы мечтаете о чем-то особенном, не упустите возможность принять участие в этой акции. Загляните на АЗС Teboil, заполните форму и расскажите о своей мечте. Кто знает, может быть именно вам улыбнется удача, и ваше заветное желание станет реальностью благодаря Teboil.

Удачи!

[1] онлайн-опрос более 270 автовладельцев в г. Казань, проведенный ООО «АВТОСТАТ», ноябрь 2023 г.

Реклама. ООО «Тебойл Рус». erid: 2Vtzqw6gwXG