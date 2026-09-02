Азат Кадыров рассказал, с какого возраста детям стоит давать смартфоны

Смартфон или планшет должны попадать в руки детей не раньше 10-12 лет. Об этом на круглом столе «Молодежь как драйвер новой экономики» заявил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Сейчас очень высокая подверженность зависимости от гаджетов – телефонов, планшетов и так далее, особенно это заметно среди совсем маленьких детей. Я считаю, что смартфоны и планшеты должны попадать в руки ребенка не раньше 10 лет, а лучше 12. Если до этого времени нужна связь, то можно обойтись кнопочным телефоном», – отметил он.

Кадыров осудил подход некоторых родителей, которые дают смартфон ребенку, чтобы он успокоился и их не отвлекал. По его словам, широкое использование виртуальной среды может привести к нарушению психофизического развития детей.

Касаемо искусственного интеллекта, министр считает, что с ним нужно знакомить ребят не раньше 8-9 классов, когда у подростков уже есть представление о цифровой гигиене и понимание того, что такое виртуальная среда.