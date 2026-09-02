«Татленд» снимет новое татарское кино – драмеди «Ювелир, или Последний Махиджан»

Фото творческой группы «Татленд»

В последних числах августа в селе Карашай-Саклово Сармановского района Татарстана прошли съемки нескольких сцен для тизера нового полнометражного фильма на татарском языке – драмеди «Ювелир, или Последний Махиджан».

Проект реализует творческая группа «Татленд» в партнерстве с Автономной некоммерческой организацией по развитию регионального кинематографа и телевидения РТ. В организации съемок кинематографистам помогли ГБУК РТ «Татаркино» и Благотворительный фонд «Татнефть».

Режиссером фильма выступает Рамиль Тазиев, который уже имеет опыт съемок полнометражного фильма «Практика» (вышел в 2023 году). Ранее он несколько лет работал главным режиссером телеканала «Чаллы ТВ», а также снимал мультфильмы об исламском банкинге для телеканала «Золотой сундук».

«Я давно искал хороший сценарий. <...> недавно в руки попала пьеса Равиля Сабыра „Соңгы Маһиҗан“ – „Последний из Махиджан“. Мне она сразу понравилась! Может, потому, что моего деда тоже звали Махиджан», – рассказал кинематографист.

Фабула фильма в кратком изложении выглядит следующим образом. Батыр Сабантуя, десантник Карим – последний представитель рода Махиджановых. Он женится на своей любимой по имени Иркэ и мечтает, что у них будет пятеро сыновей. Но одна за другой в семье рождаются трое девочек. Помочь протагонисту хочет сосед – старик Галимардан: он знает много хитростей, которые, по народным представлениям, могут повлиять на пол ребенка.

Главного героя сыграет Ильназ Хисматуллин, его соседа – народный артист РТ Хафиз Хамматуллин (оба из Мензелинского татарского драмтеатра). Роль Иркэ исполнит Гульназ Гибадуллина, а роль ее соперницы – Алсу Сибгатуллина (обе из Альметьевского татарского драмтеатра). В эпизодах задействованы заместитель имам-мухтасиба Альметьевского района РТ Рузиль хазрат Ихсанов и стендап-комик, актер Сирень Байрамов.

Мальчиков-близнецов, о рождении которых мечтает Карим, играют Риназ и Раяз Валиуллины, ученики 3-го класса школы №62 Набережных Челнов, а его дочек – ученица 4-го класса школы №2 Мензелинска Иллария Хисматуллина и ученица 4-го класса гимназии №57 Набережных Челнов Алия Шарипова (она также обучается в театральной школе).

«Начнем снимать сам фильм, иншалла, пригласим и артистов казанских театров, и популярную кинозвезду из Москвы», – поделился дальнейшими планами режиссер.

Равиль Сабыр создал пьесу «Соңгы Маһиҗан» в ходе семинара-лаборатории современной драматургии, прошедшего в Альметьевске в 2025 году. Эта комедия заняла одно из призовых мест по итогам мероприятия, позднее по ней поставили одноименный спектакль в Тумазинском татарском драмтеатре. Кроме того, 9–10 октября ожидается премьера постановки «Последний Махиджан, или Насмешки судьбы» в Оренбургском татарском драмтеатре.

По словам директора Автономной некоммерческой организации по развитию регионального кинематографа и телевидения РТ Нияза Хакимова, который также является продюсером драмеди, основные съемки фильма намечены на 2027 год.

«У нашего народа есть такая пословица: „Татарин не поверит, пока своими руками не потрогает“. Нам этот тизер нужен для того, чтобы показать нашим потенциальным партнерам, какой фильм мы хотим снять», – пояснил продюсер.

«Аллах сказал, просите и вам дадут. Думаю, проект найдет своих партнеров, спонсоров <...>. Нас вдохновляет поддержка таких людей, как генеральный продюсер „Татаркино“ Миляуша Айтуганова. В съемках тизера финансовую помощь оказал БФ „Татнефть“, за что фонду огромная благодарность», – прокомментировал режиссер объемы финансовой поддержки со стороны партнеров.

Резеда Шамсуллина

Фото творческой группы «Татленд».