Путин: Не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ

В России не отремонтированы всего 10% нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных из-за атак украинских беспилотников. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после участия в прошедшем в столице Кыргызстана Бишкеке саммите Шанхайской организации сотрудничества.

«У нас осталось 10% только отремонтировать наших НПЗ, но не хватало, чтобы по отремонтированным еще что-то прилетело. Поэтому нужно работать всем вместе», – отметил российский лидер, разъясняя смысл подписанного им указа о защите объектов критической инфраструктуры РФ (цитата по ТАСС).

Вместе с тем он констатировал, что украинские беспилотники остаются одним из главных вызовов для российской армии на земле, в воздухе и на море. Однако, подчеркнул он, военные справляются с этой угрозой.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что предусмотренные недавним указом меры не имеют ничего общего с национализацией.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за повреждений НПЗ от атак украинских дронов.

На днях в России временно разрешили продавать на автозаправочных станциях бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5, или «Евро-2» – «Евро-5». Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Банк России ожидает прояснения ситуации на топливном рынке к концу октября.