Курьер из Набережных Челнов проехал 765 км на велосипеде до Казахстана

Житель Набережных Челнов Иван Хлыстенков проехал на велосипеде более 765 км от Татарстана до казахстанского Актобе. В одиночное путешествие он отправился во время отпуска и провел в дороге семь дней.

Маршрут проходил через Оренбург, Саракташ, Медногорск и Орск, после чего велосипедист пересек границу с Казахстаном. Ночевал он в палатке, готовил еду на газовой горелке, а в дороге столкнулся с поломкой велосипеда.

В степи у Хлыстенкова вышел из строя передний подшипник. До закрытия магазина в Орске оставалось три часа, а до города – около 50 км.

«Я мчался как на пожар!» – вспоминает путешественник в беседе с «Челнинскими извесиями».

Он успел приобрести нужную деталь: продавец забрал ее домой, чтобы передать велосипедисту после закрытия магазина. Затем на шиномонтажке Хлыстенкову помогли устранить еще одну проблему, а мастер автосервиса бесплатно установил подшипник.

В Актобе челнинец столкнулся с другой неожиданностью – у него не оказалось местной валюты для покупки воды и еды. Ради обменного пункта пришлось сделать дополнительный крюк примерно на 10 км. Уже на выезде из города его догнал местный житель и угостил шашлыком из утки.

Пограничники также удивились одиночному велосипедному путешествию. После короткого разговора Хлыстенков смог продолжить путь без очереди.

Всего поездка обошлась ему в 30 тыс. рублей и 26 тыс. тенге. Казахстан встретил туриста сильным ветром и засушливой степью. Одной из точек маршрута стал «Волчий» водопад, который к моменту поездки пересох – на месте осталась только скульптура волчицы.

«Это моя медитация. Моральный отдых от бетонных джунглей. Я уже не представляю жизни без педалей и кручу их с тех пор, как научился ходить», – рассказал он.

Хлыстенков работает курьером по доставке еды и регулярно передвигается на велосипеде. За семь лет активного туризма он привык к поездкам с палаткой и самостоятельному приготовлению еды.

Сейчас велосипедист уже планирует новое путешествие – по маршруту «Золотого кольца» или в Краснодар.