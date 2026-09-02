С начала года в Казани установили более 170 сеток для раздельного сбора мусора

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В столице Татарстана с начала текущего, 2026 года региональный оператор – УК «ПЖКХ» установил 274 евроконтейнера для твердых коммунальных отходов (ТКО) и 171 желтую сетку для раздельного сбора отходов (РСО). Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на саму компанию.

До конца года оператор намерен установить еще около 400 евроконтейнеров и 100 сеток. Наряду с этим компания производит замену и ремонт поврежденных емкостей для сбора мусора. Уже заменены 121 евроконтейнер для ТКО и 94 сетки для РСО, отремонтированы 280 евроконтейнеров и 80 сеток.

До конца года регоператор рассчитывает заменить еще примерно 150 евроконтейнеров и 60 желтых сеток.

Всего в Казани насчитывается 11 401 контейнерная площадка, где установлен 36 091 контейнер, в том числе 2838 емкостей для раздельного сбора отходов. Дополнительные контейнеры УК «ПЖКХ» устанавливает по заявкам районных администраций и управляющих организаций, а также при перенакоплении отходов на площадках.

Для сбора твердых коммунальных отходов специалисты устанавливают зеленые евроконтейнеры объемом 1,1 куб. метра, а для раздельного сбора отходов – желтые пластиковые сетки с перфорацией, специальной крышкой и информационными баннерами. Сейчас ими оснащены 76% контейнерных площадок Казани.

В общей сложности за прошлый, 2025 год в столице РТ установили и заменили 1126 евроконтейнеров для ТКО – 132 емкости объемом 0,66 куб. метра и 994 – 1,1 куб. метра, а также 998 желтых сеток для РСО.