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Происшествия 2 сентября 2026 08:23

Минувшей ночью над Россией уничтожили 130 украинских дронов

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130 вражеских БПЛА уничтожено минувшей ночью над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 1 сентября до 8.00 мск 2 сентября, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

#бпла #минобороны россии #беспилотники
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