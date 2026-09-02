Минувшей ночью над Россией уничтожили 130 украинских дронов

130 вражеских БПЛА уничтожено минувшей ночью над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 1 сентября до 8.00 мск 2 сентября, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.