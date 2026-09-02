В Татарстане начали печатать бюллетени для выборов депутатов Госдумы

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В полиграфическом издательском комплексе «Идел-Пресс» производится изготовление избирательных бюллетеней для предстоящих выборов депутатов Государственной Думы IX созыва. Предприятие посетил председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Всего в Татарстане будет изготовлено около 5,8 млн избирательных бюллетеней на двух государственных языках – для голосования по федеральному избирательному округу и шести одномандатным избирательным округам.

«Наша задача – не просто проконтролировать процесс печати, но и обеспечить надежность всего дальнейшего маршрута бюллетеня: от типографии до конкретного избирательного участка. Печать идет в установленные сроки, до 8 сентября она будет завершена, после чего с 9 сентября начнется передача бюллетеней в территориальные избирательные комиссии. Далее они поступят в участковые комиссии и будут готовы к началу голосования 18 сентября», – пояснил Андрей Кондратьев.

Председатель ЦИК Татарстана также обратил внимание на то, что при изготовлении бюллетеней предусмотрены цветная тангирная защитная сетка, микрошрифт и специальные места для печати участковой комиссии и подписей двух членов УИК с правом решающего голоса.

По словам генерального директора издательства «Идел-Пресс» Анаса Аскарова, изготовление бюллетеней ведется в круглосуточном режиме. Для их печати используют около 60 тонн бумаги и 13,5 тонны краски.

«В этом году при производстве бюллетеней на предприятии внедрен микрошрифт размером 200 микрометров, который невозможно рассмотреть невооруженным глазом. Для изготовления бюллетеней по федеральному округу используется тангирная сетка синего цвета, а по одномандатным избирательным округам – зеленого цвета», – отметил руководитель ПИК «Идел-Пресс».

Выборы депутатов Государственной Думы России, дополнительные выборы депутата Государственного Совета Татарстана, довыборы депутатов представительных органов местного самоуправления состоятся 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов.