Килограмм мефедрона нашли в рюкзаке у женщины в пригороде Казани

В пригороде Казани в лесном массиве задержали 39-летнюю безработную женщину. В ее рюкзаке полицейские обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Как позже установила экспертиза, это был мефедрон весом 1019,8 грамма, сообщает МВД по РТ.

Во время обыска по месту жительства женщины правоохранители изъяли предметы, предназначенные для фасовки и упаковки наркотиков.

Чуть позже оперативники задержали еще одного сбытчика – 25-летнего жителя Казани. Он хранил у себя дома более 300 граммов «синтетики», а также полкило гашиша. Задержанный рассказал, что запрещенные вещества по заданию куратора он должен был сбывать на территории республики небольшими партиями.

Женщина и парень действовали независимо друг от друга, однако работали на один и тот же интернет-магазин. Возбуждено дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Задержанных заключили под стражу.