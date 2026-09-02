В Роскачестве рассказали, как выбрать матрас для комфортного сна

Правильный уход за матрасом в начале сентября обеспечит комфортный сон и продлит срок службы изделия, рассказали RT в пресс-службе Роскачества. Для сохранения ортопедических свойств матрас необходимо переворачивать минимум раз в полгода.

Двусторонний матрас (тип «зима-лето») в сентябре следует перевернуть на мягкую (зимнюю) сторону для более теплого сна, а в январе рекомендуется поменять положение «голова-ноги», чтобы избежать деформации. Для односторонних матрасов достаточно менять местами стороны «голова» и «ноги».

При выборе нового матраса эксперты посоветовали обратить внимание на размер: длина спального места должна минимум на 20 см превышать рост человека. Резкий химический запах должен насторожить – дешевые изделия могут содержать синтетические материалы, выделяющие токсины. Аллергикам стоит быть внимательными: натуральные материалы, например шерсть, могут спровоцировать реакцию. Пожилым людям не рекомендуется спать на слишком жестких поверхностях – это может привести к болям в позвоночнике.

Беспружинные модели принимают форму тела. Пружинные делятся на зависимые («боннель») и независимые. Матрасы с независимым пружинным блоком обеспечивают лучшую точечную поддержку позвоночника и исключают «эффект волны», когда движения одного спящего мешают другому.