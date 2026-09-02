Школьника отправили в колонию за госизмену в Астраханской области

В Астраханской области двоим подросткам вынесли приговор по делу о госизмене. На скамье подсудимых оказались учащийся 10-го класса, уроженец Астраханской области, а также студент 1-го курса колледжа, уроженец Краснодарского края, сообщает ТАСС. Оба парня 2008 года рождения.

Как следует из материалов уголовного дела, в прошлом году молодые люди установили через Telegram контакт с представителем спецслужб Украины. Последний предложил им за 14 тыс. рублей поджечь объекты телекоммуникационной инфраструктуры связи в Астрахани. Подростки подожгли два инфраструктурных объекта, используя заранее приобретенную горючую жидкость.

Кроме того, по заданию куратора парни вели фото- и видеосъемку железнодорожного подвижного состава на станции Астрахань-2 для его последующего выведения из строя.

Приговором суда школьнику назначено 9 лет и 6 месяцев полонии общего режима, с конфискацией денежных средств в размере 17 150 рублей. Студент-первокурсник получил 6 лет и 6 месяцев воспитательной колонии.

