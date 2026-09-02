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Общество 2 сентября 2026 09:42

Вышел фильм о ветеране СВО, ставшем школьным учителем

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Первую часть серии фильмов, посвященных ветеранам СВО, которые стали школьными учителями, представил RT. Героем репортажа стал Александр Алясов.

«Алясов вырос в семье военных, его отец погиб в Афганистане. До начала СВО мужчина долгое время вместе с женой занимался гуманитаркой для Донбасса. В 2022 году пошел на фронт. После ранения и возвращения домой бойца стали приглашать в школы выступить перед детьми», – пишет RT.

В 53 года Александр Алясов стал преподавать в школе «Основы безопасности и защиты Родины». Кроме того, он занялся военно-патриотическим клубом. Алясов ходит с учениками в походы, на сплавы, обучает оказанию первой помощи и рассказывает, что делать при беспилотной опасности.

«Мог бы я сейчас работать в офисе? Мог бы, конечно. Но я не уверен, что это принесет мне такое удовольствие, как я получаю сейчас в школе... Здесь вот эти дети, которые задают тебе эти вопросы. И я могу на них ответить», — поделился Алясов.

#ветераны СВО #учитель #школы
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