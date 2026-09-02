Гидроциклиста, из-за которого женщина в РТ лишилась ноги, отправили в СИЗО

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35-летнему жителю Татарстана, который на гидроцикле влетел в женщину на понтоне у базы отдыха в Верхнеуслонском районе, сменили меру пресечения. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

Напомним, происшествие случилось 29 июля 2026 года на Волге, возле базы отдыха «Рыбкин дом». Водитель гидроцикла наехал на 49-летнюю женщину, находившуюся на понтоне. В результате происшествия пострадавшая получила открытый перелом голени.

По данным следствия, водитель гидроцикла был пьян, права управления маломерным судном он не имел. Сразу после происшествия гидроциклист умчался и попытался спрятать судно. Пострадавшей женщине впоследствии ампутировали ногу.

На 35-летнего мужчину завели уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сперва его отправили под домашний арест, теперь же обвиняемого взяли под стражу и отправили в следственный изолятор.