«Добрые игры», оценка за поведение, создание ИИ-агентов: новшества в образовании

Сразу несколько новшеств появилось в наступившем 2026/2027 учебном году в системе образования. В детсадах вводят аналог «Разговоров о важном», а в школах – новый предмет и оценки за поведение. Кроме того, школьников и студентов начнут обучать работе с ИИ. Подробнее – в материале «Татар-информа».





В дошкольном образовании Татарстана стартует новый федеральный проект «Добрые игры»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В детских садах запустят проект «Добрые игры»

В дошкольном образовании Татарстана стартует новый федеральный проект «Добрые игры». Он направлен на подготовку ребенка к постепенному вхождению в учебную деятельность.

Занятия с детьми дошкольного возраста будут проходить по аналогии с внеурочными занятиями «Разговоры о важном» в школах. Для дошколят будут использованы интерактивные формы работы – беседы, игры, творческие задания и чтение книг.

«Проект «Добрые игры» направлен на приобщение детей дошкольного возраста к традиционным российским духовно-нравственным ценностям в процессе развивающего общения, совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной детской деятельности», – говорится на официальном сайте Института изучения детства, семьи и воспитания – разработчика проекта.

Скриншот с сайта добрыеигры.рф

Школьники начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России»

В школах с нового учебного года возобновится преподавание предмета «Духовно-нравственная культура России». Изучать его будут в пятых классах.

В содержании предмета отражены темы героев Отечества, в том числе участников специальной военной операции.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назвал предмет «Духовно-нравственная культура России» важным нововведением 2026/2027 учебного года.

Ильсур Хадиуллин: «Ожидается, что с 2028 года девятиклассники, помимо итогового собеседования по русскому языку, будут сдавать устный экзамен по истории» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обществознание перенесли на девятый класс

Предмет «Обществознание» убрали в 6-х, 7-х и 8-х классах. С 1 сентября его будут изучать только с девятого класса. Время, которое освободилось из-за отмены обществознания в средних классах, выделили для истории.

В новом учебном году произойдет переход на единую линейку государственных учебников истории, а также на учебники обществознания для 9–10-х классов.

«Ожидается, что с 2028 года девятиклассники, помимо итогового собеседования по русскому языку, будут сдавать устный экзамен по истории. Для обеспечения этих изменений закуплены единые учебники по истории и обществознанию», – рассказал на августовском совещании педагогических работников министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Он также отметил, что обновляется и региональный компонент содержания исторического образования.

На час уменьшится изучение иностранного языка в пятых классах, а через год – в шестых и седьмых Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Изучение иностранного языка сократили в пятом классе

На час уменьшится изучение иностранного языка в пятых классах, а через год – в шестых и седьмых.

«Изменение часов не должно повлечь за собой снижения качества языковой подготовки. Мы обязаны сохранить высокий стандарт преподавания, чтобы дети свободно могли общаться в любой точке мира, оставаясь конкурентоспособными», – заявил Хадиуллин на августовском педсовете.

С этого учебного года в школы вернут «советскую практику» – оценку за поведение Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 13 школах Татарстана будут ставить оценки за поведение

С этого учебного года в школы вернут «советскую практику» – оценку за поведение. Однако пока механизм будет отрабатываться в пилотном режиме. В Татарстане для этого определили 13 школ.

Оценивать поведение будут в 2–8-х классах школ №43, 55, 98, 156 Казани, №31, 34, 55 Набережных Челнов, школы №33 и лицея №31 Нижнекамска, школ №21 Альметьевска и №8 Лениногорска, гимназий №7 Бугульмы и №1 Елабуги.

Предполагается три уровня оценивания: «образцово», «допустимо», «недопустимо».

«Рассчитываем, что это повысит дисциплину на уроках и укрепит взаимное уважение между учителями и учениками», – пояснил глава Минобрнауки РТ.

В каждой школе России будет создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В школах созданы комиссии по урегулированию споров

В каждой школе России будет создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса.

«Деятельность комиссии регулируется нормативно-правовыми актами, принимаемыми в каждом регионе», – заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в видеообращении к участникам августовского совещания педагогических работников.

В комиссию смогут обратиться родители школьников, в том числе из-за несогласия с оценкой за поведение ребенка.

С сентября в школах и колледжах Татарстана начнут работать кружки, где детей обучат создавать ИИ-агентов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В школах и колледжах откроются кружки по обучению искусственному интеллекту

С сентября в школах и колледжах Татарстана начнут работать кружки, где детей обучат создавать ИИ-агентов. Преподавателям этих кружков предусмотрена выплата – по 25 тыс. рублей в месяц.

«В последние годы искусственный интеллект активно внедряется во все сферы жизни, включая образование. Для нас важна цифровая грамотность педагогов, обеспечивающая эффективность современных технологий», – подчеркнул Хадиуллин.

В связи с этим в Татарстане до начала учебного года 700 учителей повысили квалификацию по этому направлению.

Демоэкзамен станет основной формой итоговой аттестации в колледжах и техникумах

Демонстрационный экзамен вводится с 1 сентября в качестве основной формы государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования.

«Это позволит студентам подтвердить практические навыки перед работодателями», – пояснял ранее Кравцов.

Демонстрационный экзамен – это оценивание профессиональных компетенций студентов и выпускников колледжей и техникумов. Его цель – проверить, как студент умеет применять полученные знания на практике в условиях, близких к рабочему процессу.