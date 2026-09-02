Путин: Указ о защите объектов инфраструктуры не означает национализацию

Указ о защите объектов критической инфраструктуры, предоставляющий Правительству России возможность брать их во временное управление, не означает их национализацию. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после участия в прошедшем в столице Кыргызстана Бишкеке саммите Шанхайской организации сотрудничества.

«Нет, конечно, никакой национализации. Даже нужно выбросить из головы, не было в мыслях такого ничего, никакой национализации», – заявил глава российского государства, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Необходимость введения такой меры Путин обосновал в том числе русской пословицей «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». По его словам, ущерб от ударов украинских беспилотников по гражданским объектам был обусловлен «в том числе и прежде всего» тем, что они не были защищены.

«И наши компании, к сожалению, я с ними встречался неоднократно и по отдельности, и вместе, говорят: это же обязанности правоохранительных органов, армии и прочее. Но когда поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться», – выразил уверенность российский лидер.

Ранее, 24 августа, Президент РФ подписал указ о защите объектов критической инфраструктуры страны. Документ дал Правительству право устанавливать временное управление на таких объектах, если их владельцы не приняли меры по обеспечению безопасности, либо нарушили требования к обеспечению защиты таких объектов, либо допустили задержки в процессе их восстановления.