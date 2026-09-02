Кредитный рейтинг жителей Иннополиса оказался одним из самых высоких в РФ

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Иннополис занял седьмое место в рейтинге городов России по среднему кредитному рейтингу жителей. В июле показатель составил 775 баллов – на 19 пунктов больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

Выше всего кредитный рейтинг оказался у жителей Краснознаменска Московской области – 795 баллов. В тройку лидеров также вошли Билибино Чукотского АО (794) и Саров Нижегородской области (793). Москва заняла пятое место с результатом 778 баллов.

Казань также оказалась выше среднего показателя по Татарстану: кредитный рейтинг жителей города составил 737 баллов, тогда как по республике – 733. В целом Татарстан занял 21-е место среди регионов России. За год средний показатель в республике снизился на два пункта.

Средний кредитный рейтинг россиян в июле составил 721 балл. При этом разница между регионами превысила 180 баллов. Первое место в региональном рейтинге заняла Москва – 777 баллов, второе – Санкт-Петербург с 771 баллом, третье – Чувашия с 754 баллами.

Директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов отметил связь кредитного рейтинга с экономической ситуацией в конкретном регионе или городе. По его словам, высокие показатели могут быть связаны как с общей экономической активностью, так и со специализацией населенного пункта.

«Именно поэтому лидерами рейтинга становятся такие города, как Иннополис, Билибино и Саров. Их современная история и экономика неразрывно связаны с развитием высоких технологий, что и определяет высокую финансовую и кредитную грамотность их жителей», – сказал Филиппов.

При этом наиболее заметная положительная динамика среди регионов за год отмечена в Севастополе – показатель вырос на 45 баллов, до 731. В Ингушетии рейтинг увеличился на 15 баллов, в Крыму – на 13.

«Этот рост объясняется активным накоплением кредитного опыта жителями региона, который теперь отражается в ранее пустовавших кредитных историях, что и стимулирует улучшение рейтинговых позиций», – пояснил эксперт.